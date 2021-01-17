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Очнулись: профсоюзы предлагают ввести 5-летние предпенсионные контракты

Федерация профсоюзов направила в правительство предложения по совершенствованию пенсионной системы.


В частности, предлагается активнее использовать дополнительное пенсионное страхование.

Также предлагается включать в страховой стаж периоды, связанные с беременностью и родами, уходом за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Федерация профсоюзов предложила альтернативные механизмы приобретения недостающего страхового стажа застрахованному лицу и смягчение некоторых условий его исчисления.

Размер выплат работающим пенсионерам предложено пересчитывать с учетом стажа работы после назначения пенсии.

Федерация профсоюзов считает актуальным законодательно закрепить понятие предпенсионного возраста, установив его порог на уровне пяти лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста. В этом случае наниматели обязаны будут продлевать контракт либо заключить новый с добросовестным сотрудником на пять лет, до наступления пенсионного возраста.
Officelife.media
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