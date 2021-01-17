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Долгострой: что будет с проблемными домами в Минске

В Минске сейчас насчитывается два проблемных долгостроя из числа жилфонда.

Фото: pixabay.com
 
Один из них - жилой комплекс «Грушевский посад», который возводится на пр. Дзержинского. Сейчас Мингорисполком отрабатывает с уполномоченными органами несколько вариантов разрешения возникших на объекте проблем, рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
Застройщиком ЖК выступает ООО «Жилстройкомплект». Год назад работы на стройплощадке прекратились, и держатели жилищных облигаций забили тревогу. В состав комплекса входят четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Застройщик возвео только два дома комплекса, после этого стройка практически остановилась. Степень готовности секций 1 и 2 дома № 3 в середине 2020-го оценивалась в 89 %.
 
Второй объект — жилой комплекс «Апрель» на ул. Быховской. По словам Микуленка, первый пусковой комплекс объекта уже введен, работы по второму пусковому идут, хоть и не быстро. Городские власти надеются, что он будет достроен, и вмешиваются в процесс только административными рычагами, пока кардинальных мер там не требуется, пишут «Минск-Новости».

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