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Правительство назначило новых представителей государства в органах управления некоторых предприятий

Совет министров внес изменения в перечень представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.


Вице-премьер Юрий Назаров теперь будет отвечать за интересы государства не только на «Светлогорском ЦКК», но и в Минском тракторном заводе.

Председатель Национального статистического комитета Ирина Медведева будет представлять государство в «Белавиа».

Первый замминистра промышленности Сергей Гунько получил в дополнение к «Атланту», «Горизонту» и «Планару» ответственность за Могилевский завод лифтового машиностроения.

Зампред «Белнефтехима» Светлана Гурина, кроме «Могилевхимволокна», теперь будет представлять государство в «СветлогорскХимволокне». Еще один заместитель председателя концерна Виталий Милевич будет представлять государство в «Полоцк-Стекловолокне».

Первый заместитель председателя «Беллегпрома» Виталий Дединец в соответствии с постановлением получил ответственность за «Моготекс».

Кстати, для многих чиновников быть представителем государства в ораганах управления предпритий и банков это, помимо всего прочего, прибавка к зарплате. 
"Белорусский партизан"
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