Правительство назначило новых представителей государства в органах управления некоторых предприятий
Совет министров внес изменения в перечень представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Вице-премьер Юрий Назаров теперь будет отвечать за интересы государства не только на «Светлогорском ЦКК», но и в Минском тракторном заводе.
Председатель Национального статистического комитета Ирина Медведева будет представлять государство в «Белавиа».
Первый замминистра промышленности Сергей Гунько получил в дополнение к «Атланту», «Горизонту» и «Планару» ответственность за Могилевский завод лифтового машиностроения.
Зампред «Белнефтехима» Светлана Гурина, кроме «Могилевхимволокна», теперь будет представлять государство в «СветлогорскХимволокне». Еще один заместитель председателя концерна Виталий Милевич будет представлять государство в «Полоцк-Стекловолокне».
Первый заместитель председателя «Беллегпрома» Виталий Дединец в соответствии с постановлением получил ответственность за «Моготекс».
Кстати, для многих чиновников быть представителем государства в ораганах управления предпритий и банков это, помимо всего прочего, прибавка к зарплате.
"Белорусский партизан"
11:40 17/01/2021
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