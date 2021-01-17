Эксперт о курсе биткоина: возможны два сценария
Биткоин в январе 2021 года, после взлета выше 40 тыс. долларов, стал быстро снижаться к уровню около 30 тыс. долларов. Но к середине января популярная криптовалюта вновь начала набирать высоту. Так, 14 января вечером средневзвешенный курс биткоина составил почти 39,5 тыс. долларов, а максимальный курс в этот день превышал 40 тыс. долларов. Что будет дальше - рост или падение? И от чего может зависеть ситуация на крипторынке?
О возможных вариантах для биткоина на ближайшее время и факторах, которые могут повлиять на его курс, рассказал в комментарии Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь»:
- Касательно изменений курса биткоина в ближайшее время прогнозирую фиксацию прибыли на определенной отметке. Здесь возможны два сценария.
Биткоин может резко опуститься ниже 30 тысяч долларов, максимально до 25 тысяч. После этого будет кратковременная фиксация и постепенное возвращение на старые позиции.
По другому сценарию, основная криптовалюта, кратковременно зафиксировавшись на текущей отметке , может начать поступательно расти с начала февраля.
От чего же зависит то, какой сценарий сыграет?
Помимо традиционных причин роста/ падения криптовалют , также стоит обратить внимание на события, происходящие в США . Кроме наблюдения за политическим кризисом, криптоинвесторы застыли в ожидании объявления новой администрации президента США.
После объявления лиц, назначенных на те или иные должности, будет понятна степень лояльности правительства относительно криптоактивов. В случае лояльности, сработает второй сценарий.
11:17 17/01/2021
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