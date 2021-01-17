Умер основатель компании "Белита" Виктор Терещенко





Как сообщили интернет-порталу Tut.by близкие Терещенко, в последнее время бизнесмен боролся с коронавирусной инфекцией.





ЗАО "Витэкс" и СП "Белита" ООО - первые косметические предприятия в Беларуси. Терещенко стоял у истоков создания белорусской косметики. С 1989 года он являлся председателем правления СП "Белита", генеральным директором ЗАО "Витэкс".

Терещенко



