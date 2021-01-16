Первый энергоблок БелАЭС внезапно отключен от сети
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети, сообщили 16 января в телеграм-канале Минэнерго.
«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что радиационный фон в районе станции в норме.
В «Белэнерго» сообщили, что энергосистема Беларуси работает устойчиво.
21:59 16/01/2021
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