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Первый энергоблок БелАЭС внезапно отключен от сети

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети, сообщили 16 января в телеграм-канале Минэнерго.



«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в районе станции в норме.

В «Белэнерго» сообщили, что энергосистема Беларуси работает устойчиво.
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