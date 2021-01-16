Умер глава финансовой группы Ротшильдов
Сын Эдмонда и Надин де Ротшильд, председателя Rothschild Holding SA, 57-летний барон Бенджамин де Ротшильд умер 15 января от сердечного приступа. Как передает Укринформ, об этом сообщает Finews.
Он возглавлял финансовую группу Ротшильдов после смерти своего отца в 1997 году. Сам был отцом четверых детей.
Покойный Бенджамин де Ротшильд был большим любителем адреналина, увлекался мотогонками и Формулой-1.
Группа компаний Edmond de Rothschild Group - международная семейная группа, финансовый сектор которой специализируется на управлении активами и фондами, частном банковском обслуживании, а также на корпоративных финансах.
Кроме банков в созданную Эдмондом Ротшильдом в начале 1950-х годов группу входят другие активы - от винодельческих хозяйств во Франции, Испании и других странах за пределами Европы до благотворительных фондов.
16:24 16/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение