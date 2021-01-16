Умер глава финансовой группы Ротшильдов





Он возглавлял финансовую группу Ротшильдов после смерти своего отца в 1997 году. Сам был отцом четверых детей.





Покойный Бенджамин де Ротшильд был большим любителем адреналина, увлекался мотогонками и Формулой-1.





Группа компаний Edmond de Rothschild Group - международная семейная группа, финансовый сектор которой специализируется на управлении активами и фондами, частном банковском обслуживании, а также на корпоративных финансах.





Кроме банков в созданную Эдмондом Ротшильдом в начале 1950-х годов группу входят другие активы - от винодельческих хозяйств во Франции, Испании и других странах за пределами Европы до благотворительных фондов.