



По данным комитета, на этой бирже сейчас котируются акции 14 акционерных обществ с долей государства. При этом ведомство не уточняет, какую именно долю в «Коммунарке» можно теперь купить частным инвесторам.





Пакет государства в ОАО сейчас — около 75,76%. Все эти акции принадлежат Мингорисполкому. Отчет компании за 2020 год еще не опубликован. По итогам 2019 года выручка выросла с примерно 185,4 млн рублей до 196,7 млн. Но чистая прибыль упала с 19 млн до 10,9 млн, пишет Officelife.media

Напомним, что в 2012 году крупнейшие кондитерские предприятия были фактически национализирован по указанию Александра Лукашенко. Их отобрали у американского бизнесмена белорусского происхождения Марата Новикова. Теперь государство наелось конфетами. "Коммунарку" хотят продать по второму разу.