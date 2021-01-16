+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Объелись конфетами? Частным инвесторам вновь предлагают купить долю в "Коммунарке"

Госкомимущество сообщает, что акции ОАО «Коммунарка» прошли листинг на Белорусской валютно-фондовой бирже. Теперь они допущены к обращению на этой площадке.


По данным комитета, на этой бирже сейчас котируются акции 14 акционерных обществ с долей государства. При этом ведомство не уточняет, какую именно долю в «Коммунарке» можно теперь купить частным инвесторам.

Пакет государства в ОАО сейчас — около 75,76%. Все эти акции принадлежат Мингорисполкому. Отчет компании за 2020 год еще не опубликован. По итогам 2019 года выручка выросла с примерно 185,4 млн рублей до 196,7 млн. Но чистая прибыль упала с 19 млн до 10,9 млн, пишет Officelife.media.

Напомним, что в 2012 году крупнейшие кондитерские предприятия были фактически национализирован по указанию Александра Лукашенко. Их отобрали у американского бизнесмена белорусского происхождения Марата Новикова. Теперь государство наелось конфетами. "Коммунарку" хотят продать по второму разу. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]