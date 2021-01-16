На продажу выставлен авторынок «Малиновка»













Авторынок расположен в районе агрогородка Озерцо, продавец — ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо».





Начальная цена лота составляет 43 958 550.31 BYN, площадь строений — от 5,7 до 54 889 кв. м.





Заявки на участие можно подать до 11 февраля, аукцион состоится 15 февраля.





Напомним, ранее авторынок принадлежал ныне беглому бизнесмену Юрию Аверьянову.