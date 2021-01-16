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На продажу выставлен авторынок «Малиновка»

Под Минском продают авторынок «Малиновка», стоимость лота — более 43 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Центра промышленной оценки.


 


Авторынок расположен в районе агрогородка Озерцо, продавец — ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо».

Начальная цена лота составляет 43 958 550.31 BYN, площадь строений — от 5,7 до 54 889 кв. м.

Заявки на участие можно подать до 11 февраля, аукцион состоится 15 февраля.

Напомним, ранее авторынок принадлежал ныне беглому бизнесмену Юрию Аверьянову. 
Mlyn.by
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