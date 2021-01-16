Автовладельцам наступивший 2021 год принес много нового.





Во-первых – новый «дорожный налог». Теперь каждый автовладелец должен платить в год определенную сумму за свой автомобиль – и неважно, сколько он ездит, и ездит ли вообще. Затем – новый КоАП, который по плану вступит в силу 1 марта. Изменились некоторые штрафы. Еще одно планируемое нововведение - проект указа «Об изменении указов президента Республики Беларусь», касающийся регистрации авто. В нем две главных новинки, пишет kp.by





Во-первых, расчеты по купле-продажи машин, где хотя бы одна сторона является юрлицом (даже ИП), хотят перевести в безналичный расчет. Это значит, если вы покупаете машину в автосалоне или автохаусе, или если раньше этой машиной владело какое-либо предприятие, рассчитаться за автомобиль можно будет только безналичным переводом – никаких живых денег.





Второе важное изменение – хотят отменить счет-справку. А это значит, что такой класс людей как «автомобильные перекупы» может навсегда уйти в прошлое. Разберемся, почему.





Оформить сделку купли-продажи автомобиля в Беларуси можно двумя способами. Первый – заключить договор купли-продажи. Договор подписывают в трех экземплярах, одна копия остается у продавца, вторая достается новому владельцу, третья – передается в ГАИ для регистрации договора и оформлении техпаспорта на нового владельца. Договор купли-продажи – самый правильный и прозрачный способ при купле-продаже авто.





Второй способ – так называемая счет-справка. Это бланк строгой отчетности, номерной, с водяными знаками. Изначально счет-справку придумали для комиссионной продажи автомобилей. Механизм такой: предыдущий владелец снимает машину с учета (сдает номера в ГАИ, ему взамен выдают картонные «транзиты», резрезают техпаспорт и делают отметку о снятии машины с учета), машина выставляется на продажу. Новому владельцу оформляют счет-справку, подтверждающую, он тот купил автомобиль. С этой счет-справкой новый владелец идет в ГАИ и ставит машину на учет (ему выдают новые номера и техпаспорт).









Такой способ оформления считается менее надежным по нескольким причинам.





Во-первых: купить бланк счет справки у государства может любой ИП или организация. Этот же ИП ее выписывает. Стоит такая услуга 40 рублей – при этом человек, выписывающий счет-справку, приедет в любую точку города.





Во-вторых, при сделке может не присутствовать предыдущий фактический хозяин машины – достаточно чтобы была копия его паспорта.





В-третьих, оформление счет-справки подразумевает наличие договора комиссии – ведь формально тот, кто выписывает счет-справку, сначала принял машину на комиссию, и потом уже продал вам. Договор комиссии по факту никогда не заключается – но это не проблема. Фактически его наличие не проверяется, поэтому счет–справки достаточно, чтобы новому владельцу поставить машину на учет.





Наконец, пока новый владелец не поставит машину на учет (а это может длиться бесконечно, ведь двухмесячный срок действия транзитных номеров можно продлевать), фактическим хозяином машины все еще является предыдущий владелец. Это значит, что пока машину не поставят на учет, старый владелец будет получать «письма счастья», платить за машину налог и вообще нести всю ответственность.





Оформление машин по счет-справке очень нравится перекупам. Причина простая: в этой схеме перекуп исключает себя из цепочки владельцев автомобиля. А это значит, что перекуп может перепродавать много машин, не привлекая к себе внимания контролирующих органов. Если счет-справку упразднят – все перекупы попадут под удар. Им придется оформлять каждую купленную машину на себя.





Либо как-то договариваться с предыдущими владельцами о том, что они должны явиться и заключить договор с тем покупателем, которого найдет перекуп. Несладко придется и различным автохаусам, которых сейчас развелось множество. Большинство машин, которые там продаются, ввезены из Европы и оформлены на льготников по 140-ому указу президента (указ дает скидку на растаможку для инвалидов и многодетных родителей). Сейчас проблем с переоформлением нет: льготник дал перекупу копию паспорта, забрал полагающиеся ему 100 или 200 долларов за свою услугу, и забыл о всей этой истории – дальше машину оформят по счет-справке.





Если ее запретят, перекупам придется сводить льготника и нового покупателя, чтобы оформить договор купли-продажи. А это вызовет дополнительные проблемы и неудобства.