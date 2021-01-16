«Мозырский НПЗ» заключил договор с БНК на продажу нефтепродуктов
ОАО «Мозырский НПЗ» заключило новый договор с ЗАО «Беларусская нефтяная компания» о купле-продажи нефтепродуктов. Он заключен в связи с истечением срока действия предыдущего соглашения.
Договор будет действовать по 31 января 2024 года. Ориентировочная стоимость нефтепродуктов по нему составляет 7,5 млрд евро, пишет reform.by
Количество, срок поставки, цена товара будут определяться в допсоглашениях к договору. Условия поставки — 100% предоплаты.
Сведения о крупной сделке размещены на Едином портале финансового рынка. Также БНК и «Мозырский НПЗ» заключили договор комиссии.
10:43 16/01/2021
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