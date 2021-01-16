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ИТ-компании заставят установить государственные флаги на своих зданиях?

В распоряжении редакции DEV.by оказался документ, из которого следует, что ИТ-компании из Парка высоких технологий должны установить государственные флаги на зданиях своих офисов.


Решение Мингорисполкома, на которое идёт ссылка в письме, утверждает план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории г. Минска. В списке мер — «Организация работы по популяризации и размещению государственной символики». Срок исполнения — «постоянно».
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