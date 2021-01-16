Нацбанк Беларуси отметил ухудшение экономических настроений в стране









"Превышение прогнозного параметра (инфляции - ИФ) по итогам года обусловлено ослаблением белорусского рубля, ухудшением экономических настроений и ростом инфляционно-девальвационных ожиданий, а также шоками предложения на отдельные продовольственные товары", - говорится в традиционном ежемесячном обзоре инфляции, который публикует НББ.





Регулятор напомнил, что в декабре 2020 года годовой прирост потребительских цен (по сравнению с декабрем 2019 года) превысил установленный целевой параметр (5% - ИФ) и составил 7,4%.





По данным НББ, годовая базовая инфляция (без учета сезонных и регулируемых цен) в декабре выросла до 7,1% с 6,4% в ноябре и 6,1% в октябре.





Как сообщалось, в 2020 году в Беларуси сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года. В 2019 году инфляция в республике составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Белоруссии выросли на 5,6%, в 2017 году - на 4,6%, в 2016 году - 11,8%.





Ранее также сообщалось, что драйвером внутреннего инфляционного давления стал скачок спроса на инвалюту и отток депозитов из банковской системы на фоне активной фазы внутриполитического поствыборного кризиса в августе-сентябре, который сопровождался жестким силовым подавлением массовых акций протеста, несогласных с результатами прошедших 9 августа президентских выборов. Кроме того, стимулирующее влияние на рост инфляции оказало более чем трехкратное увеличение плановых объемов директивного кредитования, которое было расширено властями для поддержки госсектора экономики на фоне пандемии коронавируса.





Власти Беларуси намерены обеспечить снижение инфляции в 2021 году до 5%, в основном, за счет ужесточения госрегулирования цен.



