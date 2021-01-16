Экономист - главе Нацбанка: Зачем тянуть эту лямку?

На встрече у А. Лукашенко по разные стороны стола сидели два антипода. С одной стороны – председатель Нацбанка Павел Каллаур, с другой - помощника президента Валерий Бельский.

Первый – заслуженный, авторитетный профессионал в сфере денег и кредита. Первый глава Нацбанка, который старался заложить фундамент доверия к национальной валюте, снизить инфляцию до уровня, когда её можно назвать низкой (0-2% в год). Павел Владимирович в условиях токсичности большинства решений в фискальной и институциональной политики пытался вывести монетарную политику на уровень цивилизованных рыночных стран. Далеко не всё получилось, потому что белорусский Левиафан окутал банки, коммерческий госсектор, все звенья управления мёртвой хваткой.





Валерий Бельский – это молодой Пётр Прокопович. В отличие от Петра Петровича, который до Нацбанка руководил стройками, Валерий Иванович Бельский – плод аграрной науки. С должности главного экономиста совхоза «Калиновский» Белыничского района Могилевской области он вырос до директора Института экономики Национальной академии наук Беларуси, под крылом Гусакова Владимира Григорьевича, Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси.





Гусаков/Бельский – это типичные плоды аграрной науки, которые заполонили все учёные советы по экономике и ВАК. Для них нет принципиального отличия между тем, как управлять аграрно-промышленным комплексом и деньгами.





Яйценоскость, урожайность, озимые, поднятие зяби, приплоды, привесы в контексте тракторов и с/х техники – вот такой научно-практический контекст у Гусакова/Бельского, которые сегодня претендуют на управление денежно-кредитной политикой. Проблема Беларуси и наша с вами в том, что А. Лукашенко безгранично доверяет Гусакову/Бельскому. Потому что в них он видит, как в зеркале, свои экономические воззрения.





А. Лукашенко давно бы уволил П. Каллаура, но именно Павел Владимирович, назначенный на должность главы Национального банка в конце 2014г., стал руководителем, с которым пришли первые победы в сфере денежно-кредитной политики. Именно при нём инфляция впервые в истории Беларуси опустилась ниже 10%. Именно при нём в стране появилось робкое доверие в BYN-рубль. Именно при нём начали вырисовываться контуры современной монетарной политики, ликвидироваться те практики, которые вогнали Беларуси в список мировых лидеров по инфляции и девальвации.





Предсказуемо политика Нацбанка при П. Каллауре и его команде каждый год всё больше входила в противоречие с совковым Совмином и его подразделением Минфином. В теории конфликт между монетарной и фискальной политикой описан до деталей. В Беларуси от сегодня ельефно представлен в лицах.





Премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко – люди военные. Они работают в режиме выполнения приказов. Есть приказ – обеспечить рост экономики – они мобилизуют все доступные им ресурсы для его выполнения. Как в классике – «мы за ценой не постоим». Главное – галочно-палочные показатели, формально полная занятость, дымящие заводы, пашущие тракторы, мычащие коровы и валовые показатели под струнку. О том, что есть такие параметры, как «альтернативные издержки», «упущенная выгода», «нематериальные ресурсы», «предпринимательский капитал», «структура капитала», «частная собственность» они особо не задумываются. Им платят за валовые показатели и выполнение приказов, а не за то, чтобы думать.





В 2021 году наступает клинч. Либо Каллаур одолеет Гусакова/Бельского, тогда есть шанс на сохранение, с большего, макроэкономической стабильности и устойчивости в крайне сложных условиях для белорусской экономики. Либо Гусаков/Бельский убедят А. Лукашенко избавиться от упёртого, разговаривающего на непонятном для аграрных лоббистов языке Павла Каллаура, закроет рот профессионалам в Совете директоров Нацбанка – и тогда будут раскрыты шлюзы для наполнения экономики денежными фантиками. Если их аппетиты на денежную эмиссию будут большими, с ними придёт инфляция под 15 – 20%, девальвация до BYN3,5 – 4 за $1 (явно не предел), бурный расцвет валютчиков и отказ экспортёров возвращать сюда валютную выручку. Доверие к банковской системе будет окончательно подорвано. Вклады могут заморозить или возвращать валютные вклады будут в BYN-рублях. Тут уж как решит революционный штаб спасения модели Совок/Госплан.





О решении А. Лукашенко мы узнаем очень скоро. Как и о решении Павла Каллаура. Весь этот сюжет мне напоминает историю из романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Таинственный Джон Голт убеждал успешных бизнесменов отказаться работать на режим, который вёл страну к гибели. Он убеждал их перестать быть жертвами и сбросить с себя ярмо. П. Каллаур долгие годы тянет непосильную ношу. Надрывает жилы, оголяет нервы, истощает силы. Зачем тянуть эту лямку, Павел Владимирович? Просто shrug – расправьте плечи. Гусаковы/Бельские, Головченко/Сергеенко, Адрейченко/Кочановы, Эйсмонты/Азарёнки – все они без вас гораздо быстрее приведут модель Совок/Госплан к её неизбежному краху. И к нашей и вашей свободе.