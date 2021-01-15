Инвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов

Основатель Telegram Павел Дуров отказался от предложения консорциума западных фондов об инвестициях в компанию.

Об этом сообщает The Bell.

Потенциальные инвесторы оценили всю компанию в $30 млрд. Отмечается, что это первая внешняя оценка Telegram, о которой стало известно за последние несколько лет.





По словам собеседников издания, речь шла о покупке доли в 5−10% в компании. Предложение было сделано в конце прошлой недели, и основатель Telegram уже успел его отклонить.





Что этому предшествовало

Издание The Information сообщало о том, что Telegram может привлечь около $1 млрд кредита в ближайшее время. В комментарии изданию представитель компании отметил, что Telegram «рассматривает различные варианты в соответствии со своей идеей, ориентированной на конфиденциальность, но не будет брать на себя никаких обязательств, предусматривающих какую-либо форму обязательного выхода».





По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.





Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.





Кроме того, в начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.



