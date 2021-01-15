Нацбанк решил отложить девальвацию до мая
После совещания гпавы Нацбанка Каллаура у Лукашенко Нацбанк опубликовал решение о "продлении срока приостановления постоянно доступных операций регулирования ликвидности"
"В целях сохранения эффективного контроля за денежным предложением Национальным банком принято решение о продлении по 18 мая 2021 г. включительно срока приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности.
Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством ежемесячных аукционных операций по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев, которые будут проводиться в первый день периода выполнения резервных требований.
Кроме того, при необходимости исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банковской системы будут проводиться семидневные кредитные аукционы", - говорится в сообщении Нацбанка.
Однако, как отмечает телеграм-канал Экономика, "приостановка залива ликвидности в систему одновременно означает, что директивное кредитование будет продолжено. Частный сектор экономики оставят без кредитных ресурсов, а вот государственные предприятия будут заливать деньгами по полной программе".
Но поскольку денег у режима на это - не особо разгонишься, велика вероятность включения печатного станка. А это в любом случае приведет к девальвации национальной валюты.
"Белорусский партизан"
17:15 15/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение