Нацбанк решил отложить девальвацию до мая





"В целях сохранения эффективного контроля за денежным предложением Национальным банком принято решение о продлении по 18 мая 2021 г. включительно срока приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности.





Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством ежемесячных аукционных операций по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев, которые будут проводиться в первый день периода выполнения резервных требований.





Кроме того, при необходимости исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банковской системы будут проводиться семидневные кредитные аукционы", - говорится в сообщении Нацбанка.





Однако, как отмечает телеграм-канал Экономика , "приостановка залива ликвидности в систему одновременно означает, что директивное кредитование будет продолжено. Частный сектор экономики оставят без кредитных ресурсов, а вот государственные предприятия будут заливать деньгами по полной программе".





Но поскольку денег у режима на это - не особо разгонишься, велика вероятность включения печатного станка. А это в любом случае приведет к девальвации национальной валюты.