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Как это бывает в нормальной стране: правительство Нидерландов ушло в отставку из-за "детского" скандала

Правительство Нидерландов ушло в отставку на фоне скандала, от которого пострадали тысячи семей, ошибочно обвиненные в мошенничестве с детскими пособиями, сообщает издание Dutch News.

Распад коалиции из четырех партий не стал неожиданностью, особенно после решения лидера лейбористов Лодевика Ашера уйти в отставку в четверг. 

Ашер был министром социального обеспечения во время скандала, когда тысячи семей ошибочно обвинили в мошенничестве с налоговыми службами и заставили выплатить пособия обратно. К делу были причастны министры, соцслужащие, парламент и судьи.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, как известно, хотел остаться на своем посту и разобраться с пандемией коронавируса COVID-19. Но другие лидеры партий ранее заявили, что "политические последствия" от скандала неизбежны.

Министры продолжат временно исполнять свои обязанности до выборов 17 марта 2021 года. Но они не смогут принимать решения, которые нижняя и верхняя палаты парламента сочтут противоречивыми.
Источник: interfax.by
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