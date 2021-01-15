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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Доллар и евро на бирже в Минске

На торгах в пятницу белорусский рубль уверенно подорожал сразу ко всем валютам. Стоимость валютной корзины снизилась сразу на 0,48% до минимума за 23 дня.

Курс доллара обвалился на 0,0161 BYN до 2,5560 BYN/USD и оказался на минимуме за 25 дней.

С начала месяца доллар подешевел к белорусскому рублю уже на 0,0229 BYN.

Курс евро рухнул на 0,0244 BYN до 3,1017 BYN/EUR. Для евро это минимальное значение за 25 дней.

Евро дешевеет уже шестой(!) раз подряд и теряет с начала января уже 0,0686 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0090 BYN до 3,4826 BYN/100 RUB.

Сотня российских рублей с начала месяца подешевела на 0,0045 BYN.

Таким образом, на текущий момент белорусский рубль подорожал ко всем валютам с начала года.

Центробанк России

К 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 25 копеек до 73,5453 российских рублей. Средневзвешенный курс евро упал на 51 копейку до 89,14 российских рублей.
Источник: select.by
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