Эксперты Citigroup прогнозируют обвал курса доллара на 20%

Они подчеркнули, что эта победа усиливают почти все факторы, которые давят на доллар, включая ожидания увеличения бюджетного стимулирования, хеджирование валютных рисков и перераспределение финансовых потоков между активами.





Первая неделя 2021 года вообще оказалась богатой на негативные прогнозы по доллару. Известный американский финансовый аналитик Джим Рикардс заявил, что в настоящее время дефляция является большей проблемой, чем инфляции, так как денежного обращения в стране практически нет из-за пандемии.





Однако в более долгосрочной перспективе США придется заняться проблемой долга, и ее решение потребует девальвации доллара на 50% в течение 20 лет. Он прогнозирует рост цены золота в еще большей степени — до 15 тыс. долларов за унцию.





Технический аналитик компании Bay Crest Partners Джонатан Крински предупредил о более близкой опасности.





Он отметил, что индекс US Momentum Long Index от Morgan Stanley, который отражает динамику самых быстрорастущих бумаг из фондового индекса Russell 3000, оторвался от 200-дневной скользящей средней на 40%, что является рекордным значением с марта 2000 года, когда лопнул пузырь доткомов, и акции технологических компаний стремительно подешевели.





На близость обвала рынка указывает и новый рекорд, установленный компанией Tesla, которая 7 января подорожала на 8%, и вышла на первое место по стоимости в мире. Ее капитализация достигла 773,5 млрд. долларов, в то время как капитализация Facebook — 765,5 млрд. долларов. После этого Илон Маск стал самым богатым человеком планеты с состоянием около 190 млрд. долларов.





Рыночная капитализация Tesla превысила капитализацию девяти крупнейших автомобильных компаний мира, что стало поводом для ее сравнения с «Компанией Южных морей», которая была одной из первых финансовых пирамид в мире (в начале 18 века).





Американский миллиардер Джереми Грэнтэм даже заметил, что будущий обвал фондовых рынков войдет в историю наряду с крахом финансовой пирамиды Компании Южных морей, крахом 1929 года и 2000 года, и подчеркнул, что ФРС не сможет предотвратить его.



