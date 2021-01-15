+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Уроженец Украины, который основал PayPal, стал миллиардером

После успешного IPO финтех-стартапа Affirm его основатель Макс Левчин стал миллиардером. По оценкам Forbes, его состояние достигло $2,7 млрд. Уроженцу Украины принадлежит 11% акций компании. Кроме того, Левчин является сооснователем платежной системы PayPal.




Дебют на бирже Nasdaq 13 января сделал акции Affirm вдвое дороже. В итоге торговый день ценные бумаги завершили на отметке $97,24. В ходе IPO инвесторы оценили стоимость компании в $12 млрд, но по итогам первых торгов капитализация финтех-стартапа превысила $23,6 млрд.

Как частная компания Affirm привлекала финансирование в сентябре прошлого года — речь шла о $500 млн. Тогда стартап оценивали в пять раз дешевле от текущей капитализации. За четыре месяца его стоимость взлетела на $18 млрд, причем свою роль сыграла пандемия: за лето 2020-го выручка Affirm выросла на 98% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Макс Левчин запустил свой сервис в 2012 году. Affirm предлагает рассрочку для онлайн-покупок и сотрудничает примерно с 6500 продавцами и брендами, среди которых Adidas и Walmart. Компания получает проценты с половины транзакций, а большинство дохода ей приносят выплаты продавцов. При этом на некоторые бренды предусмотрена нулевая ставка рассрочки, скажем, на велосипеды Peloton, хотя именно он принес сервису 30% выручки за третий квартал 2020-го.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]