







Минский завод колёсных тягачей (a.k.a. Волат) попал под европейские санкции за нарушение прав человека (увольнение протестующих после 9 августа) и поддержку режима Лукашенко, пишет военный эксперт Егор Лебедок.





По таким критериям и ВУЗы и много беларусских предприятий следовало бы включать в санкционный список, причем более существенные для поддержки режима Лукашенко, но они не вошли. Чистая прибыль МЗКТ за 2019 год составила 22,835 млн. руб. – не самая большая финансовая поддержка режима, прямо скажем. Кто-то санкции на МЗКТ поясняет, мол, это санкции и на Россию. Но в 2021 году поставки спецтехники МЗКТ в РФ и не планируют заметно наращивать, или уменьшают. Комплектующие для такой техники в основном российские и белорусские.





А вот на что действительно повлияют санкции, так это на экспорт МЗКТ вне РФ. Например, экспортный вариант бронеавтомобиля V1 комплектуется из корейского двигателя, американской коробки передач, чешской раздатки, корпус изготовлен из финской стали. В экспортных танковозах и шасси МЗКТ двигатели Deutz или Caterpillar. Сейчас МЗКТ пытается выйти на перспективный египетский рынок. Ограничение поставок западных комплектующих снизит не только экспорт МЗКТ, но и возможность уменьшения зависимости от российских комплектующих (в перспективе) для создания техники для своих ВС. Более того, снижение экспорта снизит и цену предприятия, если Лукашенко захочет продать его РФ.





Спад экспорта может привести и к сокращению численности работников с уникальным опытом (отмечу, что за 2019 год и так численность работающих сократилась на 270 человек). Экспорт V1 позволит обкатать его в боевых условиях, т.о. в перспективе с учетом доработок сохранить жизни нашим военнослужащим (планируется его экспозиция на IDEX-2021 для заказчиков, ведущих войны непосредственно или через прокси). Конечно, обойти ограничения смогут (секрет полишинеля закупка санкционных комплектующих), но это сопряжено с увеличением затрат, а, значит, снижением конкурентоспособности. ВОЛАТАВТО имеет статус научной организации, следовательно, может иметь налоговые и иные льготы при импорте толкового оборудования и комплектующих для выполнения перспективных НИОКР.





140-й ремонтный завод в списке за поддержку режима и производство транспортных средств, которые использовались против мирных демонстраций после 9 августа, на завод возлагается ответственность за подавление гражданского общества. Объективно говоря, роль бронетех ки 140-го завода в подавлении граждан чересчур переоценена. В большей степени стоило бы ввести санкции на Ford, Volkswagen и их дилеров, с микроавтобусов которых похищают и терроризируют людей. 140-й завод выполняет модернизацию и обслуживание большого объема стареющей техники наших ВС. Некоторые виды модернизации включают западные комплектующие, нужны такие комплектующие и для работ на экспорт. Санкции на 140-й завод - это удар, направленный не на снижение подавлений протестов (милиции вполне хватает и бусов), а больше по нашим ВС и обороноспособности.





За те же деяния в список попал и Агат – электромеханический завод. Вряд ли кто-то скажет, что «Рубеж» оказал серьезное влияние на подавление протестов. Профиль предприятия –разработка комплексов управления огнем артиллерии, комплексов связи и автоматизации. На вооружении ВС Беларуси стоят артиллерийские системы 1970-х и ранее годов, заметно повысить эффективность огня которых можно за счет современных комплексов управления, в которые входят, например, английские или финские метеостанции. Для комплексов связи и иных применяются словенские мачты, американские розетки, канадские кабели и т.д. Все это можно делать и из советско-российских комплектующих, но зачем нам зависимость от одной РФ, если мы строим независимое государство?





Нужно понимать при введении санкции – какие организации действительно поддерживают режим, какие предприятия нужны и после устранения режима Лукашенко. Перечисленные три предприятия считаю важными для Беларуси при любой власти, а введение на них санкций – необдуманным шагом, который имеет скорее символическое в политическом плане значение, нежели является серьезным ударом по режиму или кошелькам Лукашенко.