+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Беларуси аккредитовано первое национальное рейтинговое агентство

Первое национальное рейтинговое агентство ООО "БИК Рейтингс" аккредитовано в Беларуси, сообщили в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

"Национальный банк Республики Беларусь аккредитовал и включил в реестр рейтинговых агентств общество с ограниченной ответственностью "БИК Рейтингс". Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 12 января 2021 г. № 7", - говорится в сообщении.

Кроме того, НББ согласовал методологию ООО "БИК Рейтингс" по присвоению корпоративных рейтингов. Она применима для оценки кредитных рейтингов организаций – резидентов Республики Беларусь. "Вместе с тем, не предусмотрено применение методологии к банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", лизинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кооперативным организациям в силу особенностей их функционирования. Методология также не предусматривает оценки эмитируемых (выдаваемых) финансовых инструментов эмитента", - уточнили в Нацбанке.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]