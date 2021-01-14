+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Рейтинг: какая марка авто была самой популярной? В 2020 году в Беларуси купили всего 2 Maserati

Генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Александр Сидоревич рассказал 12 января, что в 2020 году продажи новых автомобилей в стране упали до 53,5 тыс. Что, примерно, сопоставимо с уровнем продаж машин в 2018 году.

«Прошлый год (2019 год — ред), 65 тыс. авто, давал нам определенные надежды. В этом году (2020 — ред.) 53,5 тыс. — безусловно, это падение», — сказал Александр Сидоревич. Таким образом продажи снизились на 18,2%. По мнению главы БАА, белорусы могут покупать в два раза больше новых авто.

Александр Сидоревич рассказал, что в 2020 году чаще всего белорусы покупали автомобили Lada (10342 штуки), на втором месте оказались — Geely (9200), а на третьем — Renault (6892).

При этом, только белоруско-китайский производитель Geely смог нарастить продажи на 2306 штук. Остальные лидеры — продали в 2020 году меньше, чем в 2019-м, пишет telegraf.by

Полный рейтинг продаж выглядит так:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]