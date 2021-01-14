«Прошлый год (2019 год — ред), 65 тыс. авто, давал нам определенные надежды. В этом году (2020 — ред.) 53,5 тыс. — безусловно, это падение», — сказал Александр Сидоревич. Таким образом продажи снизились на 18,2%. По мнению главы БАА, белорусы могут покупать в два раза больше новых авто.





Александр Сидоревич рассказал, что в 2020 году чаще всего белорусы покупали автомобили Lada (10342 штуки), на втором месте оказались — Geely (9200), а на третьем — Renault (6892).





При этом, только белоруско-китайский производитель Geely смог нарастить продажи на 2306 штук. Остальные лидеры — продали в 2020 году меньше, чем в 2019-м, пишет telegraf.by





Полный рейтинг продаж выглядит так:



