Телефонные мошенники звонят белорусам уже и от лица Нацбанка

Мошенники используют специальное ПО для подмены номера, информацию об абоненте (иногда даже личный номер паспорта или реквизиты банковской карты), чтобы убедить человека, что с ним действительно разговаривает представитель банка.





Чаще всего мошенники пытаются получить недостающие цифры номера карты или 3-D Secure код, который пришел на мобильный телефон. Все это может использоваться для похищения денег с карт-счета доверчивого абонента с помощью банковских переводов или интернет-банкинга.





В Нацбанке напомнили, что сотрудники банков никогда не используют Viber для звонков клиентам.





Там обратили отдельное внимание на участившиеся случаи создания фишинговых сайтов, маскирующихся под известные торговые площадки и сервисы (Kufar, «Белпочта» и пр.). Мошеннические сайты как внешне, так и по наименованию адреса очень напоминают оригинал: kufarpay.space, kufar.name, belpost.biz и т. д. Злоумышленники могут притворяться как продавцами, так и покупателями.





В Нацбанке призывают никогда не сообщать личную информацию, данные карточки и коды из СМС. Полезно установить лимит на расходование денег, а также завести отдельную карточку для оплаты в интернете.