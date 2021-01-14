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Телефонные мошенники звонят белорусам уже и от лица Нацбанка

В Беларуси зафиксированы случаи звонков телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками Национального банка.


Звонят они в Viber, причем с телефонных номеров, похожих на номер контакт-центра Нацбанка и с использованием официального логотипа, сообщает пресс-служба регулятора.

Мошенники используют специальное ПО для подмены номера, информацию об абоненте (иногда даже личный номер паспорта или реквизиты банковской карты), чтобы убедить человека, что с ним действительно разговаривает представитель банка.

Чаще всего мошенники пытаются получить недостающие цифры номера карты или 3-D Secure код, который пришел на мобильный телефон. Все это может использоваться для похищения денег с карт-счета доверчивого абонента с помощью банковских переводов или интернет-банкинга.

В Нацбанке напомнили, что сотрудники банков никогда не используют Viber для звонков клиентам.

Там обратили отдельное внимание на участившиеся случаи создания фишинговых сайтов, маскирующихся под известные торговые площадки и сервисы (Kufar, «Белпочта» и пр.). Мошеннические сайты как внешне, так и по наименованию адреса очень напоминают оригинал: kufarpay.space, kufar.name, belpost.biz и т. д. Злоумышленники могут притворяться как продавцами, так и покупателями.

В Нацбанке призывают никогда не сообщать личную информацию, данные карточки и коды из СМС. Полезно установить лимит на расходование денег, а также завести отдельную карточку для оплаты в интернете.
officelife.media 
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