Беларусь и Россия снова на пороге нефтяной войны

Между Беларусью и Россией назревает очередной нефтяной конфликт. Причина в 3,5 млрд российских рублей ($46,52 млн), которые "Гомельтранснефть Дружба" рассчитывает получить от “Транснефти”. Белорусское предприятие считает эту сумму своими “выпадающими” доходами: 1 млрд российских рублей — недополученная выручка из-за снижения грузопотока российской нефти в прошлом году, а ещё 2,5 млрд — повышение тарифа на транзит на величину введенного белорусскими властями экологического налога.





В России от такого поворота событий не в восторге. “Транснефть” не спешит соглашаться на выплаты. Еврорадио разобралось, что это за суммы, почему белорусская сторона считает, что Россия снова ей должна, а российская сторона с этим спорит.





Разговоры “по понятиям” бесполезны

Российская компания “Транснефть” называет подсчеты “Гомельтранснефть Дружба” экономически необоснованными. Снижение транзита российской нефти в прошлом году произошло из-за уменьшения добычи в рамках сделки ОПЕК+, отмечают там. В планах было транспортировать 50 млн тонн, но вышло на 4,54 млн тонн меньше.





Чтобы понять, насколько справедливо требование “Гомельтранснефть Дружба” с юридической точки зрения, надо ознакомиться с текстом соглашения по транспортировке, отмечает старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб.









— Понятно, что у нас такие вещи никогда не публикуются. Соответственно, оценить их мы не можем. Если условиями соглашения ничего подобного не предусмотрено, то разговоры, что называется, “по понятиям” перспективы не имеют, — говорит аналитик.





По мнению эксперта, без согласия России поднять тарифы Беларусь не сможет.





— Могут быть разные варианты, когда это требование может быть обосновано. Тут поле деятельности для юристов. С одной стороны, в договоре могли быть прописаны конкретные объемы, а с другой, даже при их наличии могла быть какая-то оговорка о форс-мажоре.





Тогда Россия могла бы апеллировать к тому, что мы и бы рады [прокачать больше], но вот решение ОПЕК+ из-за падения цен, а падение цен из-за пандемии ковида. А пандемия ковида — это форс-мажор.





Чтобы отстоять свою правоту, Беларусь теоретически может обратиться в суд ЕАЭС. Но перспектив там немного. Тем более спорить с Россией сложно в условиях, когда она является единственным кредитором и поставщиком газа для Беларуси, практически единственным поставщиком нефти.





Налог белорусских предприятий должны платить в России?

Ещё 2,5 млрд российских рублей — это величина экологического налога, который с января 2020 года введён в Беларуси для предприятий, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Но, по мнению "Транснефти", перекладывать налог на неё неправильно. Мол, эти выплаты возникают в связи с изменением внутреннего белорусского законодательства. Причём тут российская компания?





Соглашением по транспортировке нефти предусмотрено изменение тарифа на величину долларовой инфляции плюс фиксированный процент. Повторимся, документ это непубличный. Но вряд ли в нём в каком-то виде могут быть предусмотрены платежи по экологическому налогу, о котором было объявлено только в начале 2020 года.





— Хорошо пытаться собрать деньги там, где их можно собрать. Думаю, технически эта активность — исполнение поручений, исходящих из Администрации президента. Наверху так решили и отдали распоряжение. А Совмин и предприятия по транспортировке нефти берут под козырёк и пытаются его как-то исполнить. Насколько удачна будет эта попытка, они не задумываются, потому что не принято спорить с решениями, принятыми наверху, — заключает аналитик. И вновь отправляет к юристам, которые должны внимательно изучить текст соглашения.