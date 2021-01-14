



"Тихановская и Армонайте обсудили вопрос санкций и сотрудничество Литвы с беларусским госкомпаниями. Тихановская предложила расширить пакет индивидуальных и точечных экономических санкций против режима, в том числе, представителей администрации предприятий, участвующих в репрессиях. Обсудили и возможность точечных тарифных санкций против Беларуськалия, на котором более 130 человек продолжают стачку несмотря на давление и репрессии", - говорится в сообщении на сайте Тихановской в четверг.





Кроме того, на встрече обсуждалась ситуация литовской компании VMG, которая планирует построить в Борисове завод по обработке древесины.





Тихановская поблагодарила литовскую сторону за поддержку Беларуси, помощь с выдачей национальных виз и открытие гуманитарного коридора, а также за помощь компаниям и предприятиям, которые временно релоцируются в Литву. Она подчеркнула важность того, чтобы эти компании смогли продолжать свою работу и вернуться в Беларусь, как только появится возможность.





"Переезд беларусских компаний – вынужденный, люди не хотят покидать страну. Они хотят работать на благо родины. Но режим не заботится о людях и о работниках компаний, которые страдают из-за ситуации в стране. В таком случае бизнес оказывает дополнительное давление на режим, ведь налоги компаний уходят в другое государство", - заявила Тихановская.





Она предложила упростить миграционные условия для беларусских предпринимателей, студентов, активистов, рабочих. В частности, шел разговор о трудоустройстве релокантов с гуманитарными визами. Также политик говорила о важности поддержки правозащитных организаций, которые находятся в Литве и работают с Беларусью, – как и более 100 беларусских НГО и СМИ, зарегистрированных в Литве.





Армонайте и Тихановская договорились провести экспертный круглый стол на тему будущих экономических реформ в Беларуси, с учетом опыта Литвы и балтийских стран. Тихановская подчеркнула важность работы над стратегией сотрудничества двух стран таким образом, чтобы экономическая трансформация Беларуси после президента Александра Лукашенко прошла безболезненно.





Как ранее сообщалось, ОАО "Беларуськалий" уволило 49 работников, принявших участие в забастовке, и заявило о принятии в будущем аналогичных мер "к отказывающимся от исполнения своих трудовых обязанностей в пользу решения присоединиться к идущей вразрез с законодательством страны стачке".





После объявления результатов выборов президента Беларуси работники ряда предприятий, в том числе "Беларуськалия", объявили о забастовках и других формах мирного протеста. В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.









Руководство "Беларуськалия" спустя несколько дней сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей.





12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной. Однако уже 13 сентября стачком объявил о бессрочной стачке (по политическим мотивам). Свое решение стачком основывает на международном пакте ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированном Беларусью, и статьей 8 Трудового кодекса республики.





"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству.

Предприятие экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания", его доля в мировом экспорте калийных удобрений составляет около 25%.