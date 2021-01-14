А как поживают другие заводы Беларуси, которые до Лукашенко были высокотехнологичными и выпускали очень интересную технику? The Village Беларусь изучил сайты предприятий и то, что они стали выпускать при Лукашенко.





Так что это было?

Лукашенко приехал на завод «Горизонт» и рассказал, как лично не допустил его закрытия и развала:





— Это великое производство, это имидж нашей страны. «Горизонт», «Витязь» в советские времена… «Горизонт» — это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее. Не жалею, что сохранил это производство.





И сказал, что у ПВТ появилась достойная альтернатива. В сфере IT-технологий, наряду с Парком высоких технологий, появились и другие центры компетенций, и это, значит, создает хорошие условия для здоровой конкуренции. «НУЖНА БЫЛА В СТРАНЕ АЛЬТЕРНАТИВА, И ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ХОРОШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ».





В сети уже вовсю ерничают над высокотехнологичными наклейками, которые на «Горизонте» клеят на китайскую продукцию, и что джуны валом валят на собеседования не в «Эпам» и «Итру», а на «Горизонт».





Наклейки и убытки

Заводчане практически перестали выходить на забастовки, лишь время от времени кто-нибудь присоединяется к стачкому. Таких массовых забастовок, как в августе и октябре, уже нет, и рабочие продолжают ходить к своим станкам, чтобы отработать смену на убыточном заводе, который дотируется из бюджета и частенько работает на склад (в те дни, когда вообще работает, а не простаивает из-за нехватки денег и сырья).

Еще в 2010 году «Горизонт» возглавил список убыточных беларуских ОАО, а год назад государство собиралось продать его всего за 30 миллионов долларов.

Холдинг «Горизонт», вобрав в себя несколько компаний и заводов, нельзя назвать предприятием, в котором ну совсем уж нет современных технологий. Ведь еще с конца девяностых на «Горизонте» собирали телевизоры по заказу Toshiba, Sharp, Panasonic и других мировых брендов.





Но сейчас гендиректор холдинга Юрий Предко подарил Лукашенко "новейший" проекционный лазерный телевизор Horizont LT400F модели 2020 года стоимостью около 2,5 тысячи долларов, в котором простые беларусы тут же распознали китайскую модель JMGO SA 2018 года.





Разумеется, все помнят и историю 2009 года с мониторами «Интеграл», которые оказались мониторами Acer с наклеенными поверх тайваньских логотипов наклейками минского завода.





А что же другие заводы электронной промышленности Беларуси? Ведь «Горизонтом» и «Витязем» их список не ограничивается. Изучили прошлое наследие таких заводов и то, что они выпускают сейчас.





Конечно, многие заводы еще с советского времени и до сих пор изготавливают товары народного потребления — открывашки, шпингалеты, игрушки и т.д. Но если раньше в каталоге продукции завода были интересные электронные разработки как для военных, так и для обычных граждан, а сейчас лишь поворотники для тракторов да колесики для диванов, — это неплохо характеризует рыночную модель экономики при руководстве Лукашенко.









БЭМЗ (Брест)

Брестский завод радиоизмерительных приборов открылся в 1965 году для выпуска счетных машин и компьютерной периферии (это еще в те времена, когда сам компьютер занимал здоровенную комнату в советском НИИ).





Сначала о брестских устройствах знали только взрослые, но все изменилось в конце восьмидесятых. Завод уже стал называться Брестским электромеханическим, или просто БЭМЗ (в Бресте немало других предприятий электротехнического профиля с очень похожими названиями-аббревиатурами).





В 1989 году на БЭМЗе выпускают аналог знаменитого персонального компьютера ZX-Spectrum — «Байт».





Выполненный, как и многие подобные устройства, в форм-факторе утолщенной клавиатуры, брестский «Байт» стал путевкой для многих мальчишек и девчонок в мир компьютеров, самописных программ и игр-стрелялок («Выключай, а то телевизор испортишь!»).





Компьютеры выпускались до середины девяностых и разошлись по всему бывшему СССР тиражом в 65 тысяч штук — огромный показатель для молодой республики, которая только-только начала подписывать контракты с именитыми иностранными производителями электроники.





Что сейчас:





В середине же девяностых БЭМЗ перепрофилировали на выпуск сеялок и счетчиков газа и электричества. Сейчас в каталоге предприятия можно найти такие захватывающие дух названия, как «глубокорыхлитель», «грабли-волкователи», «сеялка пневматическая лаповая», «агрегат почвообрабатывающе-посевной», а также счетчики электричества и газа.





Возможно, отличный поставщик техники для колхозов, но ничего такого, что можно было бы с гордостью поставить в своей квартире и показывать гостям как чудо электронной мысли, на БЭМЗе больше не делают.





«Радиоприбор», «Волна» и «Радиоволна» (Гродно)

В 1953 году в Гродно открыли завод бытовых приборов, который сменил несколько названий и стал зваться «Радиоприбор». Двадцать лет спустя в том же Гродно открыли завод автомагнитол, со временем получивший название «Волна». В 1995–м их объединили в одно предприятие «Радиоволна».





На «Радиоприборе» выпускали маленькие телевизоры «Верас» диагональю всего от 21 сантиметра. Так что если в девяностых у вас на кухне на холодильнике стоял «кубик» — с большой вероятностью это был «Верас». А у вашего отца в «Ладе»-«зубиле» наверняка стояла кассетная магнитола «Волна»/«Гродно».





Надо признать, что телевизоры нередко ругали за поломки и странную схемотехнику, но в то время импортная техника стоила дорого, а выбор отечественной был невелик, что и позволило «Верасу» стать по-настоящему народным товаром.





Что сейчас:





В 2006 году «Радиоволна» вошла в состав Минского моторного завода и теперь тоже занимается оборудованием для тракторов и грузовиков: генераторы, ручки дверей, замки зажигания, вентиляторы, жгуты-провода. А из "высокотехнологичных" товаров народного потребления — например, накладной замок для офисов и гаражей.





«Измеритель» (Новополоцк)

Новополоцкий завод «Измеритель» еще с советского времени выпускал аппаратуру для космических кораблей, да и сейчас продолжает поставлять некие «эксклюзивные изделия» для российского ракетостроительного центра имени Хруничева. Но вот с товарами гражданского потребления все сильно-сильно упростилось.





Когда «Измеритель» переориентировался на «гражданку», то на заводе начали выпускать магнитофоны собственной, оригинальной конструкции «Карат МП–201/202/302 Стерео».





Сендастовые магнитные головки, система шумопонижения, динамическое подмагничивание, синхрозапуск, сенсорные кнопки и электронный счетчик, — деки хоть были и не первого класса, но вышли добротными. Да и отпускная цена в 600 советских рублей (без учета стоимости кассеты) говорит, что вещь выпускалась явно не для любителей «Сектора газа». Магнитофоны выпускались где-то до 1997 года.





Что сейчас:





Сейчас в портфолио завода из понятных простому покупателю вещей — лишь автотракторная электроника (спидометры-тахометры-педали для тракторов), а также петли и колесики для мебели да пластмассовые ящики для помидоров. Недавно еще «Измеритель» делал складные стулья, но теперь и этого нет.









«Камертон» и «Эвистор» (Пинск / Витебск)

Завод «Камертон» в Пинске начали строить в 1978 году: стране нужно было еще больше корпусов и браслетов для наручных электронных часов, который разрабатывал минский «Интеграл».





А через десяток лет начали выпускать и собственные электронные часы и другие устройства. У вашего школьного физрука совершенно точно был электронный шагомер «Камертон» из Пинска.





Витебский завод технологического оборудования электротехнической и приборостроительной промышленности появился на десяток лет раньше и сразу занимался разными электронными деталями. Позже он получил название «Эвистор».





С 1984 года в Советском Союзе начинают выпускать неофициальный клон популярной японской электронной игры Game&Watch от Nintendo. По крайней мере дюжина заводов по всему СССР выпускали игры «Ну, погоди!» (она же просто «Волк и яйца»), «Веселый повар», «Тайна океана», «Веселые футболисты», «Автослалом», — всего несколько десятков наименований.





В БССР их выпускали, соответственно, пинский «Камертон» и витебский «Эвистор». Сейчас их цена на барахолках доходит до 150 рублей. «А в конце она покажет мультик» — сами игры выпускали до середины девяностых, но в эту сакральную фразу многие верят до сих пор.





Что сейчас:





Завод «Камертон» до сих пор выпускает часы — но уже не электронные, а настенные механические, вроде тех китайских, что продаются в магазинах «Все по одной цене».





Из бытовой электроники остались лишь светодиодные лампы да одна модель тонометра ИАД–05, которая выглядит почти в точности как швейцарская модель Fora D40d с логотипом «Интеграл».





Завод «Эвистор», пройдя через череду слияний, преобразований и распродаж заводских корпусов, ликвидировал производство печатных плат на своем дочернем предприятии.





Сейчас завод изготавливает несколько сотен вариаций электроприводов (например, для щеток-«дворников») для автомобилей и тракторов. Ничего столь же волнующего, как разбившееся яйцо под корзиной Волка, завод предложить не может.





«Цветотрон» (Брест)

Завод «Цветотрон» относительно других довольно молод: его ввели в строй в 1983 году. Начинали с электронных компонентов и печатных плат, собирались даже выпускать кинескопы и ударными темпами строили новые корпуса.





На «Цветотроне» выпускали редкие для СССР музыкальные открытки (стоили 5 рублей и умели играть три мелодии: однотональный сигнал, вальс Грибоедова и «Турецкий марш» Моцарта).





Но самое крутое устройство, мечта студента восьмидесятых и школьника девяностых — шариковая ручка со встроенными электронными часами и календарем.





Стоит дорого: в советские годы — 17 рублей (полстипендии или 189 порций мороженого по 9 копеек), в независимые — уже дешевле, но все равно дороже даже целой пачки разноцветных «гелек».





Но такой ручкой уж точно будешь писать самые лучшие сочинения самым красивым почерком без единой ошибки, верили школьники с самыми обычными ручками.





Что сейчас:





Недостроенные корпуса «Цветотрона» простояли заброшкой тридцать лет, и лишь пару лет назад их начали сносить, чтобы на их месте построить торговый центр. На заводе от семи тысяч работников в лучшие «энергонасыщенные» годы осталось лишь 173 человека.





«Цветотрон» тоже стал частью «Интеграла», здесь делают электронику для комбайнов и доильных аппаратов. А из более-менее обычных гражданских товаров — ушные бирки для свиней и крупно-рогатого скота да разноцветные вешалки для одежды.





«Белит» (Поставы)

В 1976 году в Поставах построили филиал вильнюсского завода радиокомпонентов, а десять лет спустя он стал называться «Белит». Сначала он выпускал радиодетали, а потом даже взялся за полноценную сборку телевизоров.





По-настоящему знаковых, памятных для обычных пользователей товаров на «Белите» не делали. Разве что в 1993–м на дочернем совместном беларуско-литовском предприятии «Белигор» выпустили первый в СНГ телевизор с цифровой обработкой сигнала.





Но большинство телезрителей даже не догадывались, что там за цифровая начинка внутри их «ящика». Куда интересней для нас то, чем завод стал.





Что сейчас:





В том же 1993–м «Белит» вошел в состав холдинга «Горизонт», взялся за выпуск микроволновых печей и ЖКИ–телевизоров. А потом… читаем на сайте предприятия:





2008 – освоение нового направления, было создано экспортоориентированное производство ветоши





2015 – увеличен объём выпускаемой продукции — ветошь более, чем в 10 раз





2016 – освоен выпуск нового продукта — полотно нетканое иглопробивное





Сейчас некогда технологичный завод электронных компонентов выпускает сделанные из одежды секонд-хенд тряпки, тротуарную плитку и «полотно нетканое иглопробивное» — то самое, которое используют как утеплитель в куртках-телогрейках.









Список заводов, которые раньше выпускали что-то высокотехнологичное-электронное для простых людей, а сейчас перестали, можно продолжать.





Но не всегда это значит, что технологии утрачены, производство пришло в упадок и никаких больше перспектив стать «аналогом ПВТ» у завода нет. Например, витебское конструкторское бюро «Дисплей» в 1998 году выпустило самый дорогой телевизор в истории Беларуси: «Витязь 84ТЦ-6800».





У него был огромный 84-сантиметровый кинескоп от Philips, а стоил этот аппарат 950 долларов. В то время средняя зарплата в стране составляла 97 долларов в месяц — представьте, что сегодня бы телевизор стоил 5 тысяч долларов, — вдвое дороже подаренного Лукашенко китайско-«горизонтовского» лазерного проектора.





Сейчас в каталоге компании нет продукции для простых беларусов, зато тут выпускают дисплеи для истребителей и боевых вертолетов.





Высокие технологии в Беларуси есть, но частенько они работают лишь на обслуживание армии,

а простым потребителям достается китайский ширпотреб с наклейкой «Made in Belarus» поверх оригинального логотипа.