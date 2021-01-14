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Ликвидирован крупнейший подпольный рынок в даркнете

В Германии арестован главный оператор нелегального рынка DarkMarket, который, по предположению правоохранителей, являлся крупнейшим в даркнете, сообщает Vice.


34-летний австралиец, которого подозревают в управлении платформой, был задержан в ­­городе­ Кобленц на выходных. Площадку закрыли, а серверы отключили.

DarkMarket насчитывал около полумиллиона пользователей и свыше 2,4 тысячи поставщиков. Через Tor здесь можно было за криптовалюту подкупать и продавать наркотики, фальшивые деньги, данные краденые кредиток, анонимные SIM-карты и вредоносный софт. Оборот маркетплейса, на котором было совершено более 320 тысяч транзакций, составил $170 млн в биткоине и Monero.

Многомесячная операция немецких следователей проводилась при поддержке международных сил, включая властей США, Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдовы.

Полиция арестовала более 20 серверов DarkMarket в Молдове и Украине и сейчас пытается добыть больше информации о других участниках рынка. Гражданин Австралии, находящийся под стражей до предъявления обвинений, пока не дал показаний.

DarkMarket считали первой опенсорсной распределённой торговой площадкой в даркнете, которая функционировала с 2014 года и одной из первых внедрила в качестве главной расчётной единицы биткоин. В ранние периоды существования её называли «Шёлковым путём, до которого никогда не доберётся ФБР», отмечает Vice.
DEV.by
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