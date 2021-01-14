+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Доллар продолжает сопротивляться

Белорусский рубль вырос к евро и рублю РФ, но уступил доллару на торгах БВФБ в четверг.

Значение валютной корзины опустилось на 0,03%. Ещё вчера корзина была на максимуме за 9 дней.

Курс доллара вырос на 0,0025 BYN до 2,5721 BYN/USD. С начала января 2021 белорусский рубль укрепился к доллару на 0,0068 BYN.

Курс евро упал на 0,0107 BYN до 3,1261 BYN/EUR — минимума за 24 дня. За пять снижений подряд евро обвалился уже на 0,0442 BYN. С начала месяца евровалюта потеряла в стоимости 0,0419 BYN.

Курс российского рубля просел на 0,0003 BYN до 3,4916 BYN/100 RUB. Белорусский рубль с начала января подешевел к российскому рублю на 0,0045 BYN.

Центробанк России

На МосБирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 27 копеек до 73,7961 российских рублей, а аналогичный курс евро снизился на 14 копеек до 89,6475 российских рублей.

Банк России с 15 января сообщил о планах возобновить покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

На эти цели выделят 106,3 млрд рублей. Ежедневно ЦБ РФ будет покупать валюту на 7,1 млрд рублей (около $100 млн).

В таком режиме Центробанк Россси будет работать до 4 февраля.

К покупкам валюты ЦБ и Минфин приступают впервые за 10 месяцев.

В середине марта 2020 Центробанк РФ начал спасать рубль, продавая валюту из резервов. За март—май было продано 7,1 млрд долларов.

В общей сложности за март—декабрь Банк России влил на рынок почти 18 млрд долларов.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]