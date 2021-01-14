Доллар продолжает сопротивляться

Значение валютной корзины опустилось на 0,03%. Ещё вчера корзина была на максимуме за 9 дней.





Курс доллара вырос на 0,0025 BYN до 2,5721 BYN/USD. С начала января 2021 белорусский рубль укрепился к доллару на 0,0068 BYN.





Курс евро упал на 0,0107 BYN до 3,1261 BYN/EUR — минимума за 24 дня. За пять снижений подряд евро обвалился уже на 0,0442 BYN. С начала месяца евровалюта потеряла в стоимости 0,0419 BYN.





Курс российского рубля просел на 0,0003 BYN до 3,4916 BYN/100 RUB. Белорусский рубль с начала января подешевел к российскому рублю на 0,0045 BYN.





Центробанк России

На МосБирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 27 копеек до 73,7961 российских рублей, а аналогичный курс евро снизился на 14 копеек до 89,6475 российских рублей.





Банк России с 15 января сообщил о планах возобновить покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.





На эти цели выделят 106,3 млрд рублей. Ежедневно ЦБ РФ будет покупать валюту на 7,1 млрд рублей (около $100 млн).





В таком режиме Центробанк Россси будет работать до 4 февраля.





К покупкам валюты ЦБ и Минфин приступают впервые за 10 месяцев.





В середине марта 2020 Центробанк РФ начал спасать рубль, продавая валюту из резервов. За март—май было продано 7,1 млрд долларов.





В общей сложности за март—декабрь Банк России влил на рынок почти 18 млрд долларов.