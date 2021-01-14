







С 1 января местным властям разрешили вводить сбор для тех, кто пересекает белорусскую границу на машине. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19. Ставка сбора – 3 базовых величины с одного авто (87 рублей – прим. ред.). При этом утверждается: закон предусматривает право водить плату, однако не обязывает.





В Брестской области сбор пока не введен, однако ее жители уже заявили о своей позиции: 12 января в Сети появилось обращение, в котором белорусы выступают против данного сбора и приводят тому ряд причин.





«На протяжении тысячелетней истории территория Брестской области входила в состав Киевской Руси, Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, где отсутствовали границы нашего региона с соседними регионами современных Польши и Украины. За многовековой период установились тесные культурные и экономические связи с приграничными регионами соседних стран. Установление дополнительного сбора будет препятствовать культурному и экономическому развитию нашей области, а также ограничивать жителей области в реализации конституционного права: свободно покидать страну», – говорится в заявлении неравнодушных жителей Брестчины.





Авторы обращения отметили, что до введения карантинных мер ежедневно пересекали границу тысячи жителей области.





«Основными принципами Закона РБ «О местном самоуправлении» являются: защита прав и законных интересов граждан, гласность и учет общественного мнения. Закон РБ «О статусе депутата местного Совета депутатов» также предписывает депутатам свободно выражать свое мнение и голосовать, руководствуясь своими убеждениями, учитывая интересы граждан и особенности развития соответствующей административно-территориальной единицы. На наш взгляд, введение сбора за пересечение границы будет явно противоречить интересам жителей пограничья и идти вразрез с общественным мнением» — комментирует руководитель организации «За свой город», которая инициировала сбор подписей по просьбам жителей региона, Игорь Масловский.





Неравнодушные граждане просят местных чиновников не принимать каких-либо решений по введению сбора за пересечение границы.





Подписать коллективное обращение можно здесь . Оно будет направлено в Брестский областной Совет депутатов.



