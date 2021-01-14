Катерина Борнукова – академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC). На эти и другие вопросы специально для Myfin.by ответила– академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).





Цены вырастут, и значительно

– Очевидно, что главным видимым для большинства белорусов результатом повышения НДС станет рост цен на лекарства, многие из которых и так стоили дороже, чем в странах-соседях.





Скорее всего, некоторое время на высоком уровне будет сохранятся рост цен.

Для этого есть объективные причины – рост цен в мире в целом плюс эффект переноса от прошлогоднего роста курса доллара. И, конечно же, дает о себе знать и директивное кредитование. Так что, скорее всего в январе инфляция будет значительной, но до двузначных цифр (в годовом выражении) дело вряд ли дойдет.





Что касается кондитерских изделий, то это тот товар, который можно либо легко заменить на что-то другое, либо отказаться от этих не полезных продуктов вовсе. О лекарствах такого никак не скажешь, как и о детских товарах, которые также подорожают.





Не могу не отметить, что отмена льгот по НДС на лекарства (подорожают все, не только заграничные, так как наши делаются из импортных компонентов) и детские товары ударит в первую очередь по самым незащищенным слоям населения. И более того – пробьет напрямую – это те товары, от которых сложно отказаться и заменить их. Способов сэкономить на этом у населения нет.





Субсидии – для богатых

– Всех без исключения коснется подорожание коммунальных услуг, но это привычная уже ситуация – два раза в год тарифы растут. В этом случае важно отметить то, что «экономически обоснованные тарифы», которые якобы «покрывают 100% затрат», растут быстрее, чем субсидируемые. Получается, что увеличивается и растет разрыв, и субсидии в большей степени получает те, у кого жилплощади больше.





Наверняка быстрее станет дорожать бензин – товар, который «заложен» в себестоимость практически всех товаров и услуг.





Причина проста – наши нефтеперерабатывающие предприятия и так продают его на внутреннем рынке по ценам, заметно ниже экспортных. И на фоне значительного роста цен на нефть в последние месяцы рентабельность этих продаж упала.





Наверняка нас ждет «копеечный» рост, который не так раздражает и уже привычен, но частота этих поднятий на копейку возрастет. Что тоже подстегнет инфляцию.









Зарплаты упадут, и подрастут не у всех

– В январе зарплаты всегда проседают – на фоне декабрьских годовых и квартальных премий, бонусов и других выплат.





Так что падение не будет неожиданным.





Но надо понимать, что в дальнейшем номинальный рост зарплат будет поддерживаться за счет бюджетников – это повышение заложено в бюджет-2021. То же касается пенсий и пособий.





Собственно, во многом из-за этого у нас и внушительный, 4-миллиардный дефицит бюджета, львиную долю из которого – 3 млрд рублей – как раз и составляют расходы на социальные нужды.





Частный бизнес остался без поддержки

– Очевидно, что государство не протянуло руку помощи малому и среднему бизнесу никоим образом. Частный сектор остался один на один перед лицом пандемийной угрозы. И хотя некоторые меры были прописаны (в частности доплаты до минимальной зарплаты работникам предприятий, находящихся в простое), и формально эти деньги предоставляются всем, но о случаях, когда ими смогли воспользоваться частные, и особенно небольшие, компании, я не знаю.





Очевидно, что эта проблема есть, но, с другой стороны, – не обострилась проблема с безработицей.





На фоне того, что десятки фирм в туротрасли, сфере услуг, общепите либо резко сократили штат, либо вовсе закрылись, десятков тысяч новых безработных не появилось.





Это видно как из официальной статистики, так и по результатам опросов, которые проводил BEROC.





Лучшие и талантливые помогут справиться с безработицей

– Да, весной была тяжелая ситуация, но в дальнейшем она выровнялась – понимая, что в ближайшие месяцы работы не появится, люди стали устраиваться, кто куда мог. Могу предположить, что уволенные из-за COVID-19 и поменявшие сферу деятельности скорее всего вынуждены были соглашаться на меньшие зарплаты.





Но многим из них будет помогать то, что

наш рынок труда будет нуждаться в работниках из-за оттока людей из страны.

Когда самые лучшие уезжают, экономика страдает, но для остальных оставшихся освобождаются места и появляются новые возможности.

Оценить объем оттока белорусов (абсолютное большинство которых уезжает не на заработки, а насовсем) пока сложно. Предположу, что он невысок из-за ковидных ограничений, но как только они будут сняты (а ситуация в стране не изменится) можно будет ожидать массового отъезда.

Беларусь могут покинуть и 150, и 200 тысяч высококвалифицированных специалистов различных отраслей.

Заплатит конечный потребитель

– Поднятие налогов для предприятий связи и ИТ-индустрии, на мой взгляд, не критично и вряд ли существенно повлияет на их деятельность. Понятно, что ИТ-сектор очень недоволен неожиданно изменившимися правилами игры, но для него важнее все то, что случилось во время политического кризиса.





Что касается мобильных операторов, то логика властей, поднявших для них налог на прибыль, была в том, чтобы «раскулачить» тех, кто находится в лучшем финансовом положении, и сможет выдержать эту налоговую нагрузку.





Но это не главные меры, которыми будут добывать «лишний» миллиард в бюджет, озвученный министром финансов. Основной мерой в данном случае станет увеличение НДС.

И это ударит не по предприятиям, хотя их коснется тоже, а по конечному потребителю, который «заплатит за все»

А вот что волнительно для бизнеса и может оказать на него негативное влияние, это поднятие земельного налога для торговых центров. Это очень странный шаг, так как ТЦ, и их основные арендаторы – ритейл, ИП и общепит, сильно пострадали от пандемии и сейчас далеко не лучшее время для того, чтобы увеличивать на них налоговую нагрузку.