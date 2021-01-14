+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Больше всего за год подорожали услуги, меньше всего – продукты

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года вырос на 7,4%, следует из данных, опубликованных Белстатом.



Значительнее всего в декабре 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года подорожали услуги и непродовольственные товары. Цены на услуги выросли на 8,4%. Цены же на продовольственные товары выросли не так сильно – на 6,2%.

В целом же в январе-декабре 2020 года в сравнении с январем-декабрем 2019 года цены выросли на 5,5 процента.

Специалисты рассказали также о том, как изменился базовый индекс потребительских цен – то есть без учета изменения цены на "сезонные" товары и услуги или те, которые подвержены влиянию административных факторов.

Так, базовый индекс потребительских цен в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года вырос на 7,1%.

Прежде Белстат рассказывал, как изменялись в 2020 году цены производителей. Данные статистики показывают, что значительнее всего в прошлом году выросли цены в сфере перевозок грузов.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]