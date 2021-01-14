Однако в долларовом эквиваленте «минималка» уменьшилась. Если в начале прошлого года показатель составлял 156 долларов, то в начале нынешнего – 134 доллара. Такие данные были получены в ходе исследования команды Picodi.com.





Также был проведен анализ изменений минимальных зарплат в начале 2021 года в 56 других странах. Результаты проделанной работы опубликованы на сайте белорусских исследований.





Изучались только «чистые» зарплаты – деньги, которые работники реально получают на руки после налоговых вычетов.





Зарплата белорусов в рублях во время пандемии коронавируса выросла на 6,7% – до 344 рублей, тогда как в начале 2020 года составляла 322 рубля.





По этому показателю в списке 56 стран Беларусь заняла 17-е место. Первые три места достались Украине, Турции и Албании. Последняя позиция – Казахстан. Россия – на 22-й строчке.













А вот в долларовом эквиваленте ситуация в Беларуси отличается – «минималка» со 156 долларов в начале 2020 года снизилась до 134 в начале 2021-го.





Исследование также показало, что в Беларуси рост цен опередил рост минимальной заработной платы.





В настоящее время стоимость условной продуктовой корзины (минимальные потребности в еде взрослого человека на 1 месяц) составляет 158 рублей 60 копеек, а это на 12 рублей 6 копеек выше прошлогоднего показателя.





Данная продуктовая корзина представляет собой, по версии исследователей, молоко (10 литров), хлеб (10 буханок), рис (полтора кило), яйца (два десятка), сыр (1 кг), мясо (6 кг), фрукты (6 кг), овощи (8 кг).





В этом плане – соотношение цен на продукты питания и «минималки» – Беларусь занимает 47-е место. Ниже из стран бывшего СССР только Армения, Молдова и Казахстан.



