Как сообщил "Интерфаксу" источник в российском профильном ведомстве, соответствующая позиция содержится в письме "Транснефти" в адрес "Гомельтранснефть Дружба".





Так, из общего объема выпадающих доходов белорусская сторона указала 1 млрд руб. в виде недополученной выручки из-за снижения грузооборота. Между тем, российская трубопроводная монополия отмечает, что снижение транзита российской нефти по территории Белоруссии в 2020 году на 4,54 млн тонн, или на 9% от запланированных к транзиту 50 млн тонн, вызвано общим уменьшение добычи и транспортировки сырья в РФ в рамках соглашения ОПЕК+. В то же время значительное сокращение транспортировки на НПЗ Беларуси на 7,25 млн тонн, или на 35,2% от заявленных грузоотправителями 20,6 млн тонн, является следствием того, что при возможности выбрать значительно большие объемы российского сырья со стороны белорусского "Нафтана" и Мозырьского НПЗ была продемонстрирована невостребованность в нефти грузоотправителей РФ, подчеркивает "Транснефть".





"Таким образом, именно отказом НПЗ Беларуси от загрузки российской нефтью, сопровождаемым замещением нефтью альтернативных поставщиков, и обусловлено общее снижение транспортировки российской нефти по системе магистральных нефтепроводов в направлении ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В этих условиях попытка ОАО "Гомельтранснефть Дружба" компенсировать недополученную из-за снижения объемов транспортировки выручку исключительно за счет российских производителей нефти выглядит неуместной", - говорится в письме.





При этом "Транснефть" указывает, что, исходя из данных о деятельности "Гомельтранснефть Дружба" за 2019 и 2020 годы, замещение нефти российских производителей в прошлом году не сопровождалось адекватным снижением затрат, относимых на транспорт российской нефти, "что дает основание говорить о своего рода перекрестном субсидировании, когда затраты по транспортировке нефти альтернативных производителей покрываются за счет доходов, полученных за транзит российской нефти".









Относительно оценки расходов "Гомельтранснефть Дружбы" на инвестиционную деятельность "Транснефть" указывает, что остается неясным возможность использования новых объектов для транспортировки альтернативного (нероссийского) сырья, "что требует учета доходов от транспортировки такой нефти для финансирования инвестиционной программы".





Одновременно монополия отмечает, что снижение грузооборота белорусской трубопроводной компании должно привести к уменьшению затрат на оплату электроэнергии, как минимум, на 11,5%, или на 700 млн руб.





Помимо этого, увеличение тарифов на величину экологического налога (2,5 млрд руб.) является неприемлемым, так как связано исключительно с изменением внутреннего законодательства Беларуси, о чем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ранее уведомила белорусского регулятора, напоминает "Транснефть".





Как сообщалось, Белоруссия в ноябре инициировала повышение тарифа на транзит российской нефти в 2021 году, обосновывая это недополучением доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из РФ. Кроме того, Беларусь несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода "Дружба", которая должна соединить Мозырский НПЗ и "Нафтан" для снижения стоимости транспортировки сырья при альтернативной загрузке заводов с моря, и на строительстве соответствующих резервуарных парков. Также рост затрат связан с повышением введенного в начале 2020 года экологического налога на предприятия, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики.





Согласно методике, принятой правительствами России и Белоруссии, "Транснефть" должна была согласовать тарифы на транзит до 25 декабря. В связи с тем, что компания отказалась это делать, вопрос об индексации белорусских тарифов будет решаться на уровне российского и белорусского регуляторов - ФАС РФ и МАРТ Белоруссии.





Поставки нефти на белорусские НПЗ традиционно ведутся по МН "Дружба". Однако в начале 2020 года на фоне очередного нефтяного кризиса в отношениях с Россией Беларусь заявила о намерении реализации проектов по альтернативной загрузке своих заводов. В первом квартале 2020 года поставки нефти из РФ отсутствовали и Белоруссия начала альтернативный импорт танкерной нефти из Норвегии, Саудовской Аравии, США, Азербайджана.





С 1 февраля 2020 года тариф на транзит нефти по территории Беларуси вырос на 6,6% после повышения на 3,7% с 1 сентября 2019 года. Беларусь предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным, на 16,6%.