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Начало конца? В Беларуси рекордная за последние четыре года инфляция

Тревожная тенденция для экономики - в 2020 году зафиксирована рекордная за последние четыре года инфляция.

Начало конца? В Беларуси рекордная за последние четыре года инфляция
Она составила 7,4%, сообщает Национальный статистический комитет. 

Это почти в 1,5 раза выше, чем прогнозировали власти (первоначально 5%, затем — 6%, а в ноябре премьер Головченко уже заявил, что инфляция до 10% будет неплохим результатом).

Потребительские цены в декабре 2020-го по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%, по сравнению с декабрем 2019-го — на 7,4%. 

За год цены на продовольственные товары выросли на 6,2%, на непродовольственные — на 8,1%, цены на услуги — на 8,4%.

В 2021 году правящий режим надеется на инфляцию в 5,5%. Но, судя по результатам его деятельности в прошлом году, повторим слова того же Головченко, что инфляция до 10% будет не просто неплохим, а, по всей видимости, замечательным.
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