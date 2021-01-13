Что будет с ценами на нефть и бензин - мнение эксперта





Вадим Иосуб. Об этом свое мнение в комментарии Myfin.by высказал старший аналитик компании «Альпари Евразия»





О стоимости нефти

- Что касается цен на нефть, то в ушедшем 2020 году на мировом рынке были достаточно драматичные колебания. Прошлый год начался на уровне около 70 долларов за баррель нефти марки Brent. Потом весной произошел разрыв сделки ОПЕК+, а перед этим уже началась рецессия, связанная с коронавирусом.





Так что весной прошлого года стоимость нефти достаточно сильно падала.

На дне своего падения, во второй половине апреля 2020 года, цена опускалась ниже 20 долларов за баррель. Собственно, именно от этого уровня нефть оттолкнулась и стала восстанавливаться.





Последняя фаза достаточно устойчивого роста цен идет с начала ноября прошлого года. За это время нефть выросла с 36,5 доллара за баррель до 56,5 доллара за баррель на данный момент (на 12 января). То есть, по сути она сейчас вернулась к уровням конца февраля 2020 года.





Думаю, что в ближайшее время цена останется в диапазоне 50-60 долларов за баррель. Основными драйверами изменений стоимости нефти будут успехи, или наоборот провалы, в борьбе с пандемией коронавируса.





Что будет с ценами на бензин в Беларуси?

Возвращаясь к белорусскому рынку автомобильного топлива, можно сказать, что у нас давно заметили такую уникальную систему. Когда в мире нефть дешевеет, у нас цена на бензин растет. Когда в мире нефть дорожает, у нас бензин тоже растет в цене.





Как бы смешно это ни выглядело, в этом есть определенная логика. У нас цены на топливо внутри страны жестко регулируются и по сути являются дотационными. Эти цены внутри Беларуси не обеспечивают рентабельность наших нефтеперерабатывающих заводов, окупаемость их затрат.





Но последнее время наши НПЗ работали по схеме: они зарабатывали на продаже нефтепродуктов на экспорт, и эти заработки позволяли дотировать цены на внутреннем рынке.





В связи с налоговым маневром России, входящая цена нефти с каждым годом для Беларуси все выше и выше. То есть, независимо от колебаний рыночной цены, скидка на российскую нефть в виде экспортной пошлины ежегодно уменьшается, в том числе и в прошлом году, и в наступившем году по сравнению с минувшим годом.





Из-за пандемии спрос на топливо на внешних рынках сжимается. Соответственно, дотировать моторное топливо все сложнее и сложнее, и «Белнефтехим» вынужден повышать розничные цены на бензин. От этого объективно никуда не деться.





Изменения на 1 копейку

Что у нас происходит за последние годы? В предыдущие несколько лет у нас цены периодически росли, повышаясь каждый раз на 1 копейку за литр топлива. Это такое политическое решение. Повышать цены надо, но если поднимать разово на 1 копейку, то вроде бы это не такое уж большое повышение, и оно не будет вызывать сильного недовольства населения.





По-моему, в позапрошлом году цены менялись уже несколько хитрее - иногда они понижались на 1 копейку. Это в какой-то мере позволяло говорить, что у нас свободное ценообразование - цена, мол, не только растет, но и падает. Но если разобраться, то одно понижение цены на 1 копейку, обычно происходило после 4-5 повышений на ту же 1 копейку. И, несмотря на то что иногда цена снижалась, все равно был явный устойчивый тренд на повышение стоимости топлива.









Чего ждать в этом году?

Вероятно, эта тактика повышения за раз на 1 копейку сохранится. Причем, скорее всего, цены после несколько повышений будут иногда понижаться. Но тренд именно на рост тоже сохранится. А насколько он будет интенсивным, как часто будут поднимать эти розничные цены на топливо - прогнозировать сложно.





Приоритет остается за политическим решением, так что ценообразование в этой сфере мало зависит от какой-то рыночной конъюнктуры. «Белнефтехим» может вносить свои предложения, но, думаю, решения принимаются, наверное, на уровне администрации президента.





Предсказать точную динамику цен на топливо сложно, но то, что она будет направлена вверх, - это факт.