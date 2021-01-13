



Надежда Ермакова. В банке сообщили, что информацией о новом руководителе пока не располагают. Связаться с самой Ермаковой пока не удалось. Два не связанных друг с другом источника сообщили TUT.BY , что главой банка станет. В банке сообщили, что информацией о новом руководителе пока не располагают. Связаться с самой Ермаковой пока не удалось.





Напомним, в декабре сообщалось, что к формированию нового состава правления подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк. Российская сторона предложила кандидатуры в члены правления банка, все они были из числа работников Белгазпромбанка.





Но по кандидатуре председателя правления разговоров тогда не было. Сама Ермакова говорила, что предложение возглавить банк на тот момент ей не поступало. Среди кандидатов на должность называли и топ-менеджеров из госбанков, и действующих сотрудников банка, и недавно ушедших в отставку топ-чиновников.





11 декабря 2020 года исполняющим обязанности председателя назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова, которая до этого была одним из замов, она работала еще при Викторе Бабарико.





Правление сформировано из действующих сотрудников банка, оно приняло полномочия по управлению 11 декабря.





В него вошли исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников.





С 10 декабря работа временной администрации, которую возглавляла Ермакова, прекратилась.





В декабре источник, близкий к руководству банка, рассказал, что кандидатура экс-главы Нацбанка Ермаковой не рассматривалась на позицию руководителя банка во многом из-за того, что «ее работа ассоциировалась бы с продолжением внешнего управления».





Что произошло с Белгазпромбанком

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).





С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

Большинство членов правления банка оказались за решеткой.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке.





«Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.





Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.





«Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден оказывать поддержку Белгазпромбанку, выделив кредит под обеспечение.



