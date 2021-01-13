Мораторий на рост арендной величины продлили до апреля

Норма установлена указом №512 от 31 декабря. Этим же документом до 1 апреля 2022 года продлен мораторий на увеличение арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности, а также собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% находится в собственности Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц.





Отсрочка по оплате арендной платы, возмещению ссудодателям расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества, оплате госимущества, проданного с рассрочкой, остается прежней. При этом срок рассрочки по предоставленной отсрочке продлен до 30 июня 2021 года.





В случае погашения рассрочки, предоставленной до 31 декабря 2020 г., денежные средства не возвращаются, при этом оставшаяся неуплаченная сумма рассрочки может быть уплачена арендатором в течение первого полугодия 2021 года.





Также предусмотрена новая отсрочка оплаты указанных платежей до 30 июня 2021 года с последующей рассрочкой до 31 декабря этого года.





Таким образом, в период с 1 января по 30 июня 2021 года субъектами хозяйствования должна быть оплачена рассрочка, а срок оплаты текущей арендной платы будет перенесен на вторую половину года.







