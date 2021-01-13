На сегодняшний день в России представлены четыре модели марки Geely. Atlas, Coolray и Emgrand X7 импортируют из Беларуси с завода "Белджи", а главную премьеру Geely прошлого года – Tugella – привозят из Китая. Несмотря на единое таможенное пространство, которое наряду с Казахстаном, Арменией и Киргизией образуют Россия и Беларусь, всем импортёрам из указанных стран приходится уплачивать в российскую казну утилизационный сбор, - отмечает Kolesa.ru. Скажем, JAC, который завозит в Россию машины казахской сборки, делает это двумя способами: если товар оформляют на таможне в Екатеринбурге, то "утиль" уплачивает завод "СарыаркаАвтопром", который и выпускает модели JAC для России, а если в Москве, то сбор платит официальное представительство китайской фирмы.





"Теперь давайте вспомним, что инвесторам, выпускающим машины в России, утильсбор компенсирует Правительство РФ, правда, в том случае, если компания выполняет условия СПИКа. Само собой, ни о каких компенсациях этих затрат иностранным производителям или импортёрам, расположенным в Беларуси или Казахстане, речь уже не идёт – и членство в Евразийском экономическом союзе не даёт здесь никаких преимуществ. Импортёры, завозящие машины из дальнего зарубежья, просто включают утильсбор в цену автомобиля, продаваемого в России, но если то же самое будет делать и Geely, тогда её белорусский бизнес затрещит по швам и сборка в Жодино потеряет всякий смысл", - отмечает Kolesa.ru.





Как сообщил редакции российского издания один из сотрудников компании, утильсбор, который завод "Белджи" платит за свои машины на российской таможне, компании по договорённости компенсирует правительство Беларуси. С чего такая радость? Дело не только в рабочих местах и налогах в белорусский бюджет. Напомним, что только 36,284% акций "Белджи" принадлежат китайской Zhejang Jirun Automobile (входит в холдинг Geely), 2,275% оставлены за китайским инвестиционным фондом CITIC, а оставшимися 58,471% владеет управляющая компания "Белаз-Холдинга", то есть само белорусское государство. Так вот, "китайская" часть менеджмента "Белджи" беспокоится, что со сменой власти в Беларуси, а проще говоря, с уходом Лукашенко, договорённости по компенсации утильсбора могут быть пересмотрены или даже отменены.





На этот случай китайцы прорабатывают иные варианты: частичный переход на импорт и даже контрактную сборку на одном из предприятий в России. По данным редакции Kolesa.ru, делегация Geely уже ездила на завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" с визитом. Некоторые из собеседников "колес" в представительстве называют этот визит &quo ознакомительным" и не рекомендуют делать из него далеко идущих выводов.





Между тем, ровно год назад российское представительство Geely получило российское Одобрение типа транспортного средства на новый Atlas Pro, оснащённый 1,5-литровым турбомотором. Этот ОТТС выдан на образец китайской сборки, притом что сертификата на машину белорусской сборки пока нет. Обычно все белорусские машины проходят сертификацию в "Объединённом институте машиностроения национальной академии наук Беларуси", а сами документы Государственный комитет по стандартизации размещает в соответствующем реестре. Kolesa.ru уточнили в пресс-службе российского офиса Geely, по какой причине Atlas Pro белорусской сборки до сих пор не прошёл сертификацию. Там ответили, что сборка в Жодино непременно начнётся, и белорусский ОТТС будет получен накануне её запуска. Кстати говоря, у Китае уже как год и новый и старый "Атласы" продаются вместе. Остаётся добавить, что у российского представительства Geely на руках имеются два действующих ОТТС на образцы китайской сборки — по Coolray и по GS. Последний точечно ещё продавали в этом году, но при необходимости могут начать завозить из Китая.