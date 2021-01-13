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Запустили во всю мощь. Первый энергоблок БелАЭС вывели на 100%

В Минэнерго Беларуси сообщили, что первый энергоблок БелАЭС выведен в режим работы на 100% мощности.




«Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», — сообщает пресс-служба министерства энергетики.

После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.

В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве энергетики Беларуси сообщили, что заявления в украинской прессе о том, что импорт белорусской электроэнергии несёт угрозу украинской экономике, не обоснованы.

По мнению белорусских чиновников, вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости.
Телеграф
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