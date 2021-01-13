«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — заявил собеседник агентства.





Американские власти считают, что «Северный поток-2» не имеет никаких шансов на реализацию и запущен не будет. Высокопоставленный представитель американского правительства в разговоре с агентством DPA высказал мнение, что трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ».



