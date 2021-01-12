«Виталюр» строит новый завод по переработке рыбы





По его словам, производственная мощность нового завода составит 20,5 тонн в сутки. Будут созданы 93 новых рабочих места.





В настоящее время в промзоне «Колядичи» уже выполнены работы по устройству фундаментов, железобетонного каркаса, несущих металлических конструкций, готовится снование под устройство бетонных полов, ведутся работы по устройству кровли, ограждающих наружных конструкций, прокладке внутренних сетей канализации.





Переработкой рыбы в Беларуси занимается несколько десятков предприятий, крупнейшие из них «Санта Бремор», «Леор Пластик», «Белвнешрыбторг», «Вкус Рыбы Плюс» и другие.





Компанию «Виталюр» в начале 90-х основал Александр Яцук. Он сделал бизнес также на поставках рыбы и морепродуктов в Беларусь. С течение времени семья Яцука стала строить сеть магазинов «Виталюр». Сейчас ритейлер объединяет 77 торговых объектов различного формата по всей стране, из них большая часть находятся в Минске. В компании работает свыше 6700 человек.