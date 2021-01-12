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Карбалевич: Не надо никаких санкций. Лукашенко уничтожит экономику собственными руками

Лукашенко своими высказываниями и действиями распугает всех иностранных инвесторов, считает политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Не надо никаких санкций. Лукашенко уничтожит экономику собственными руками
Валерий Карбалевич прокомментировал сегодняшние заявления Лукашенко.

"Много лет белорусские власти предпринимали большие усилия, чтобы привлечь в страну иностранные инвестиции. Каждый год составляются соответствующие планы. Они рассылаются по министерствам и регионам. 

Создаются специальные анклавы или, условно говоря, офшоры, с льготными условиями для бизнеса: свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, индустриальный парк “Великий камень”.

И вот свою лепту в эту титаническую работу внес Лукашенко. 

12 января, принимая с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, он, упоминая западные санкции, заявил: 

"В Беларуси работают тысячи иностранных предприятий — мелкие, средние, крупные. Эти страны должны понять: у нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям. 

Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы".

То есть добро пожаловать иностранным инвесторам в Беларусь. В качестве жертв.

Не нужно никаких западных санкций. Лукашенко разрушит экономику собственными руками", - заключает Карбалевич.
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