Валерий Карбалевич прокомментировал сегодняшние заявления Лукашенко.





"Много лет белорусские власти предпринимали большие усилия, чтобы привлечь в страну иностранные инвестиции. Каждый год составляются соответствующие планы. Они рассылаются по министерствам и регионам.





Создаются специальные анклавы или, условно говоря, офшоры, с льготными условиями для бизнеса: свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, индустриальный парк “Великий камень”.





И вот свою лепту в эту титаническую работу внес Лукашенко.





12 января, принимая с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, он, упоминая западные санкции, заявил:





"В Беларуси работают тысячи иностранных предприятий — мелкие, средние, крупные. Эти страны должны понять: у нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям.





Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы".





То есть добро пожаловать иностранным инвесторам в Беларусь. В качестве жертв.



