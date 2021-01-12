+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Наш ответ Чемберлену: Минпром пугает Запад отказом от импортных комплектующих

Импортозамещение - наше всё

Министр промышленности Петр Пархомчик после совещания у Лукашенко о судьбе промышленности прокомментировал журналистам тему санкций в отношении белорусских предприятий.

Пока, по его словам, в этом вопросе конкретики мало. Но очевидно, что ряд партнеров машиностроительных предприятий из Финляндии и Германии «затягивают поставки комплектующих».

Прочность партнерских отношений должно подтвердить время, предположил министр. А первейшая задача белорусских предприятий в такой ситуации — находить решения с помощью механизмов, которые сегодня доступны отечественной промышленности — через импортозамещение, локализацию компонентов.

Напомним, в санкционный список ЕС включены 7 белорусских компаний: МЗКТ, «АГАТ», 140-й ремонтный завод, Главное хозяйственное управление УДП, Dana Holdings / «Дана Астра», «Синезис», «Белтехэкспорт».

Кроме того, под санкции США попали крупнейшие предприятия концерна «Белнефтехим»: «Полоцк-Стекловолокно», «Нафтан», «Гродно Азот», «Белшина», «Гродно Химволокно», Белорусский Нефтяной торговый дом, «Лакокраска».
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]