Министр промышленности Петр Пархомчик после совещания у Лукашенко о судьбе промышленности прокомментировал журналистам тему санкций в отношении белорусских предприятий.





Пока, по его словам, в этом вопросе конкретики мало. Но очевидно, что ряд партнеров машиностроительных предприятий из Финляндии и Германии «затягивают поставки комплектующих».





Прочность партнерских отношений должно подтвердить время, предположил министр. А первейшая задача белорусских предприятий в такой ситуации — находить решения с помощью механизмов, которые сегодня доступны отечественной промышленности — через импортозамещение, локализацию компонентов.





Напомним, в санкционный список ЕС включены 7 белорусских компаний: МЗКТ, «АГАТ», 140-й ремонтный завод, Главное хозяйственное управление УДП, Dana Holdings / «Дана Астра», «Синезис», «Белтехэкспорт».





Кроме того, под санкции США попали крупнейшие предприятия концерна «Белнефтехим»: «Полоцк-Стекловолокно», «Нафтан», «Гродно Азот», «Белшина», «Гродно Химволокно», Белорусский Нефтяной торговый дом, «Лакокраска».