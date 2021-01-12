Литовские кампании подали иск против белорусского правительства
Литовские компании Pavilniu saules slenis и Modus grupe обратились в международный арбитраж с иском к белорусскому правительству.
Фото: varabyeu-partners.com
Предметом судебного разбирательства стал проект строительства гостиницы. По-видимому, речь идет об отеле возле Национального аэропорта Минск. Суть претензий не раскрывается.
Дело рассмотрит Арбитраж в Великобритании — в Вейле (Танбридж-Уэллс).
Ответчиками по делу призваны выступить белорусский президент, премьер-министр и Мингорисполком.
Последнее публичное упоминание о строительстве гостиницы возле аэропорта было сделано гендиректором аэропорта Вячеславом Хоронеко в сентябре. Руководитель аэропорта рассказал, что удалось найти инвестора для строительства гостиницы на прилегающей территории. По его словам, возведение объекта должно начаться в 2021 году.
Проект многофункционального гостиничного комплекса «Модус-Парк» можно обнаружить на сайте архитектурного бюро VARABYEU PARTNERS.
Как известно, литовская Modus grupe активно строит в Беларуси биогазовые установки.
14:26 12/01/2021
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