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Литовские кампании подали иск против белорусского правительства

Литовские компании Pavilniu saules slenis и Modus grupe обратились в международный арбитраж с иском к белорусскому правительству.

Литовские кампании подали иск против белорусского правительства
Фото: varabyeu-partners.com
Предметом судебного разбирательства стал проект строительства гостиницы. По-видимому, речь идет об отеле возле Национального аэропорта Минск. Суть претензий не раскрывается.

Дело рассмотрит Арбитраж в Великобритании — в Вейле (Танбридж-Уэллс).

Ответчиками по делу призваны выступить белорусский президент, премьер-министр и Мингорисполком.

Последнее публичное упоминание о строительстве гостиницы возле аэропорта было сделано гендиректором аэропорта Вячеславом Хоронеко в сентябре. Руководитель аэропорта рассказал, что удалось найти инвестора для строительства гостиницы на прилегающей территории. По его словам, возведение объекта должно начаться в 2021 году.

Проект многофункционального гостиничного комплекса «Модус-Парк» можно обнаружить на сайте архитектурного бюро VARABYEU PARTNERS.

Как известно, литовская Modus grupe активно строит в Беларуси биогазовые установки.
Officelife.media
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