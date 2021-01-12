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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Наперекор прогнозам: доллар еще подорожал

Белорусский рубль девальвировался к доллару и российскому рублю на торгах 12 января. Стоимость корзины валют выросла на 0,16% и покинула минимум за 19 дней.

Курс доллара подрос лишь на 0,0011 BYN до 2,5798 BYN/USD. Доллар дорожает второй раз, а до этого он находился на минимуме за три недели.

Курс евро снизился всего на 0,0017 BYN до 3,1380 BYN/EUR — минимума за 21 день.

Евро дешевеет уже третий день. За это время его курс обвалился на 0,0323 BYN, а до этого стоимость евро была на абсолютном максимуме.

Курс российского рубля вырос на 0,0105 BYN до 3,4750 BYN/100 RUB.

Семь последних торговых сессий курс российской валюты меняет направление на противоположное — то растёт, то падает.

Центробанк России

Российский рубль сегодня на торгах Московской биржи дорожает к доллару и евро.

Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 25 копеек до 74,2663 российских рублей, а курс евро сразу на 49 копеек вниз до 90,3227 российских рублей.
Источник: select.by
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