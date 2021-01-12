Лукашенко: Рыночную болтовню надо заканчивать. Есть жесткий план





Обсуждались итоги работы отрасли в 2020 году и планы на новый год, а также пятилетку. Лукашенко подчеркнул, что данный доклад не должен считаться подведением итогов работы за прошлый год. Оно должно пройти в более широком формате.





Также он потребовал жесткого выполнения доведенных планов. По его словам, «рыночную болтовню» надо заканчивать.





«Естественно, планы будущего года. Именно планы. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят», — сказал Лукашенко.





Он также отметил, что в новом году производство техники и поставка ее по кварталам должны быть равномерными.





«И очень важный вопрос — поставка техники в лизинг. 146-й указ, который вы часто цитируете. В каком направлении у нас организована работа и как мы будем работать в будущем году по лизингу?» — спросил он.





Напомним, в 2020 году правительство увеличило финансирование по данному указу со 199 млн рублей до 599 млн рублей.





Лукашенко также обсудил формирование планов заказов и производства, закупок и продаж беларусской техники на целую пятилетку. В новой пятилетке он призвал уделить больше внимания качеству продукции.





«Ничего мы не сделаем, если не будем повышать качество продукции. Вы сами отмечаете этот вопрос. Мы очень много говорили. Думаю, что особенно в этом, стартовом году пятилетки, нам надо особое внимание обратить на качество», — добавил он.





По его словам, есть предприятия, которые повысили качество, но число рекламаций на продукцию некоторых растет. Петр Пархомчик пояснил, что это в основном касается новых видов продукции, выпуск которых был освоен только недавно.





Кроме того, он поручил правительству подготовить ответ на санкции ЕС и других стран, введенные в отношении беларусских предприятий.