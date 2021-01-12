Власти продолжают выбрасывать огромные деньги на госбанкротов

В Беларуси в 2020 году не только не сократили директивное кредитование, а резко его увеличили. На это обратил внимание телеграм-канал Экономика





В 2020 году собирались выдать не более 740 млн рублей нерыночных кредитов (под минимальные проценты), а в итоге получилось втрое больше — до 2,4 млрд рублей.





Соответствующий документ был принят 31 декабря и опубликован только сейчас.





При этом 75% директивных кредитов (1,8 млрд рублей) предприятия получили исключительно по решениям Лукашенко, остальные — по решениям правительства и местных органов власти.





Директивное кредитование — это фактически перераспределение денег от прибыльных предприятий убыточным, чтобы они не обанкротились.





Снижение его объемов было одной из рекомендаций Международного валютного фонда властям Беларуси, которая звучала много лет. И правительство его сокращало.













Начальный лимит на 2016 год составлял 2,8 млрд рублей, на 2017-й — 1,9 млрд рублей, на 2018 год — 1,24 млрд рублей, на 2019 год — 800 млн рублей (его дважды увеличивали — до 900 млн и 984 млн рублей).





В 2020-м вообще от директивного кредитования собирались отказаться.





Эксперты прогнозируют, что банки не смогут поддерживать директивное кредитование госпредприятий, поскольку сами испытывают проблемы с ликвидностью.