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Власти продолжают выбрасывать огромные деньги на госбанкротов

Правящий режим не сократил директивное кредитование, как это планировалось ранее, а резко его увеличил

В Беларуси в 2020 году не только не сократили директивное кредитование, а резко его увеличили. На это обратил внимание телеграм-канал Экономика.

В 2020 году собирались выдать не более 740 млн рублей нерыночных кредитов (под минимальные проценты), а в итоге получилось втрое больше — до 2,4 млрд рублей. 

Соответствующий документ был принят 31 декабря и опубликован только сейчас. 

При этом 75% директивных кредитов (1,8 млрд рублей) предприятия получили исключительно по решениям Лукашенко, остальные — по решениям правительства и местных органов власти.

Директивное кредитование — это фактически перераспределение денег от прибыльных предприятий убыточным, чтобы они не обанкротились. 

Снижение его объемов было одной из рекомендаций Международного валютного фонда властям Беларуси, которая звучала много лет. И правительство его сокращало.

 


Начальный лимит на 2016 год составлял 2,8 млрд рублей, на 2017-й — 1,9 млрд рублей, на 2018 год — 1,24 млрд рублей, на 2019 год — 800 млн рублей (его дважды увеличивали — до 900 млн и 984 млн рублей). 

В 2020-м вообще от директивного кредитования собирались отказаться.

Эксперты прогнозируют, что банки не смогут поддерживать директивное кредитование госпредприятий, поскольку сами испытывают проблемы с ликвидностью.
Источник: euroradio.fm
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