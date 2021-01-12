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"Силовики в звукоусилители говорили идти работать". Работники "Гродно Азота" оспаривают увольнение через суд

11 января в Октябрьском суде Гродно начались слушания дела по восстановлению на работе уволенных работников крупного химического предприятия «Гродно Азот». В списке заявителей – 13 человек

"Силовики в звукоусилители говорили идти работать". Работники "Гродно Азота" оспаривают увольнение через суд
Азотовцы возле суда в Гродно перед началом слушаний. Фото: Белсат
Среди них стачкомовцы, те, кто хотел присоединиться к забастовке 26 октября. Согласно иску, некоторых из них не могли уволить без согласия профсоюза, однако наниматель уволил всех за прогулы, даже когда работник официально был на больничном или в отпуске, передает Белсат.

26 октября, когда Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке, часть азотовцев решила откликнуться. В этот день около 150 работников собрались на проходной завода, чтобы поддержать забастовку. 

Но приехали силовики: задержали 32 человека, часть работников дубинками загнали на работу. После этого некоторые азотовцы написали заявления об участии в стачке. Позже все они были уволены.

Дело рассматривает судья Сергей Слащев. Он внимательно выслушал каждого выступающего, дал советы, как доработать иски. «Законность увольнения должен доказывать наниматель», – отметил судья.

Защищает азотовцев юрист из Независимого профсоюза, в который массово начали переходить работники предприятия после августовских событий.

Основная претензия по большинству исков – нарушение процедуры увольнения. Каждый из азотовцев рассказал свою историю.

«Меня уволили за отсутствие на работе более чем три часа. Когда 26 октября силовики с оружием загоняли нас на работу, на проходной угрожали людям, я потребовал объяснений от руководства, в том числе –обеспечения нашей безопасности. Ходить под дулом на работу – это неуважение к самому себе, я не могу как взрослый человек себя так унижать», – объяснил Юрий Борис свое решение перестать ходить на работу.

Его коллега Вадим Венский также рассказал о событиях 26 октября:

«В этот день я боялся идти после работы домой, так как утром силовики жестко задерживали коллег, а после этого рядом с предприятием дежурила военная машина. Я так и не понял, за что меня уволили. Якобы за нарушение трудовой дисциплины, но не объясняется, что такое я нарушил. Хотел бы узнать, чтобы потом было что детям рассказать».

Алексей Сидор рассказал, что пришел на работу 27 октября и увидел, что рабочее место не соответствует правилам безопасности – там была загазованность.

«Я попросил начальство обеспечить нормальные условия труда. Я не отказывался работать, но отказывался приступать к работе в таких условиях. Начальник отказался даже включить прибор, чтобы замерить уровень загазованности на рабочем месте. Однако нашли человека, который был готов работать и так. На меня вызвали охрану и вывели с предприятия. Уволили за прогул 28 октября, хотя я официально пошел на больничный», – рассказывает Алексей.

Среди уволенных азотовцев выделяется женщина, аппаратчица 5 разряда Евгения Кузикевич. Во время слушаний она зарисовывает в блокноте всех участников процесса.

8 октября она написала заявление о присоединении к стачке и ушла с работы. 30 октября получила заказное письмо, что ее уволили за прогул, и она должна забрать свою трудовую книжку. Однако она не считает, что это был прогул.

— На работе я не чувствовала себя в безопасности. 26 октября я приехала на завод и хотела попасть в поликлинику, так как вывихнула ногу. Но вместо этого меня задержал ОМОН, завезли в РОВД и составили на меня протокол об участии в несанкционированном массовом мероприятии. После этого я написала заявление, что не буду работать под принуждением и считаю такую ситуацию неприемлемой.

— Почему вы говорите о принуждении к работе? – спросил судья.

— Силовики в звукоусилители говорили нам всем идти работать. Это ужас, который трудно описать. После произошедшего 26-го на проходной завода, нужно к психологу обращаться, – ответила женщина.

Андрей Погерило и Сергей Шелест были уволены 28 октября за отсутствие на работе 1-7 октября, хотя в это время они вместе были «на сутках». Рабочие получили по 10 суток за то, что в сентябре залезли на телевизионную вышку и вывесили на ней бело-красно-белый флаг.

— Что, на самый верх залезли? – удивленно спросил судья.

— Нет, где-то до середины, – ответил Андрей Погерило.

Они имели справку, что были все это время в изоляторе, администрация завода это знала и принимала за вескую причину. Но после событий 26 октября время в изоляторе приравняли к прогулам – рабочих уволили.

— При этом мне насчитали 7 прогулов, но из этих семи дней половина были выходными, – объясняет Сергей Шелест.

Азотовца Артура Богуша уволили в то время, когда он был в отпуске. Причина: отказ от работы.

Его коллегу Алексея Дорогого уволили, когда он был на выходном. Причина: нанесение ущерба предприятию. Что за ущерб – не уточняется.

Такие формулировки вызвали легкий смех в зале суда.

В заявлении значатся имена и других уволенных азотовцев: это Дмитрий Барабан, Владимир Журавко, Дмитрий Клыков, Михаил Рачинский, Евгений Хмелевский.

Судебное заседание по этому делу состоится 18 января.
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