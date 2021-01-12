



"Основным поставщиком битума в 2020 году выступила Беларусь, которая отправила в Украину 582,6 тысячи тонн ресурса, что на 77% больше позапрошлогоднего показателя (253,7 тысячи тонн)", - уточняет аналитическое издание.





При этом 480,3 тысячи тонн белорусского битума было поставлено автомобильным транспортом, остальные 151,8 тысячи тонн по железной дороге.





Согласно официальной информации, Мозырский НПЗ в прошлом году поставил на украинский рынок 410 тысяч тонн битума, что на 40% больше соответствующего показателя за 2019 год.





Напомним, ранее из-за экспорта белорусского битума случился скандал. Россия обвинила Беларусь в "серых схемах" - якобы, под видом битума поставлялись нефтепродукты.



